Deșteptarea continuă să prezinte cheia succesului absolvenților din acest an, care au reușit performanța de a aduce Bacăul pe prima treaptă a podiumului național la examenul maturității. Au fost patru candidați de 10 (zece), dar și elevi care au înregistrat o rată de promovare istorică, 84, 53 %, cea mai mare din țară. Sunt povești interesante, vii, reale. Astăzi, o prezentăm pe Olga Popescu, absolventă a Colegiului Național „Gh. Vrănceanu” Bacău. Care a fost drumul ei, cum s-a format, cum a ajuns la o asemenea performanță? „Cu greu îmi găsesc cuvintele potrivite să mă descriu, acum, când trec într-o altă etapă, după sfârșitul celor patru ani de liceu. Am decis, totuși, să împărtășesc câte ceva din lucrurile pe care le-am învățat și care, în final, m-au format”, își începe povestea ei, Olga Popescu. Iar cuvintele curg lin, sigure, delicate, așa cum e și ea. O tânăra frumoasă, blândă, ambițioasă. Terminând ciclul gimnazial ca șefă de promoție a Școlii „Mihai Drăgan”, a avut ocazia să aleagă orice liceu din județ, dar inima a ghidat-o spre Colegiul Național „Gh.Vrănceanu” din Bacău. „Aceasta a fost cea mai bună decizie, întrucât mi-a oferit mai multe oportunități decât aș fi sperat. Ceea ce a avut o incontestabilă influență asupra mea a fost sprijinul colectivului de profesori. Aspectul esențial pe care mereu l-am apreciat a fost raportul deschis elev-profesor în jurul căruia am împletit o frumoasă relație de colaborare sau, mai bine spus, de prietenie. M-am simțit foarte apropiată de toți profesorii care m-au îndrumat și lor le datorez meritele performanțelor mele. Mărturisesc, cu nostalgie, că îmi va fi dor de fiecare dintre ei, dar și de momentele alături de a XII-a B, clasa mea de suflet”, ne-a mai spus candidata noastră de 10 (zece), viitoare studentă. Continuă să se implice în numeroase activități Paradoxal, pentru ea învățătura nu a fost pe planul întâi, ci mereu a fost „umbrită”, declară, de numeroasele activități de voluntariat în care s-a implicat. A fost membru activ al Clubului Leo Alpha „Young&Smart” Bacău timp de patru ani, având onoarea să ocupe chiar funcția de președinte în mandatul anterior. „Leo mi-a hrănit dorința de a ajuta comunitatea prin intermediul diverselor acțiuni umanitare sau de divertisment la care am participat”, precizează. Mai mult, încă din clasa a X-a, a început să ia parte la evenimentele organizate de Parlamentul European al Tinerilor, pe scurt EYP. Acestea constau în forumuri de dezbatere în limba engleză pe probleme de interes european, fiind un proiect aflat sub patronajul onorific al lui Martin Schulz, Președinte al Parlamentului European. „Cel mai mult mi-a trezit interesul poziția de chairperson, îndrumătorul unui comitet format din 11 delegați, căruia i se atribuie un anumit subiect de dezbatere. În total, am participat la 13 sesiuni, atât la nivel național, cât și în alte țări precum Spania sau Serbia”, explică Olga Popescu. Și pentru că i-a plăcut ce face, chiar în aceste zile participă la cea de-a 85-a Sesiune Internațională EYP, ce are loc în Brno (Cehia), activitate ce marchează, totodată, celebrarea a trei decenii de la înființare. Membru Model United Nation Un alt proiect drag băcăuancei noastre Olga Popescu este Model United Nations (MUN), la care îi invită pe toți tinerii orașului să se înscrie toamna aceasta, pentru a experimenta magia MUN, ce se va desfășura și în Bacău. „Fiind membru fondator, pot atesta că este un proiect de educație non-formală special, deoarece este planificat, dezvoltat și organizat în totalitate de elevi de liceu, printre care m-am aflat și eu. Anul acesta va avea loc cea de-a treia ediție în Bacău, dar sper că tradiția va dăinui prin viitoarele generații”, mai explică Olga. Conceptul de Model United Nations, abreviat MUN, se referă la simularea academică a unei conferințe, aceasta însumând o serie de organisme specifice ONU şi, adeseori, a altor organizaţii internaţionale (ex. NATO, Uniunea Europeană, Liga Arabă etc.). În cadrul acestui eveniment participanţii își asumă rolul de delegaţi ai statelor, reprezentându-le poziţia în comitetul simulat. Aceştia întreprind activităţi similare celor efectuate de diplomaţi în contextul respectiv, cum ar fi susţinerea unor discursuri, angajarea în dezbateri, negociere, elaborarea şi redactarea rezoluţiilor, amendarea şi votarea rezoluţiilor etc. Activitatea unui comitet simulat este moderată de unul sau doi chairperson, al căror rol este acela de a prezenta problemele propuse spre dezbatere, de a se asigura că sunt respectate regulile şi procedurile de desfăşurare şi de a dirija discuţiile către o finalitate tangibilă. Rezultatul constă în adoptarea unor rezoluţii şi amendamente menite să soluţioneze problemele în cauză. Concursul care i-a deschis noi perspective O altă performanță a Olgăi, despre care Deșteptarea a mai scris, este aceea de a obține patru ani consecutiv Premiul I la Olimpiada Națională de Religie Catolică. „Vorbim despre un rezultat care a necesitat mult efort, dar care a dat roade. Deși foarte contestată, olimpiada mi-a deschis multe perspective academice, m-a învățat ce este respectul față de toate materiile predate și mi-a prilejuit vizitarea multor locații superbe din Oradea, Timișoara sau Maramureș”, ne-a mai mărturisit absolventa noastră. „În final, doresc să îmi exprim iar mulțumirea față de familia, prietenii și profesorii mei care m-au susținut și m-au iubit fără niciun dubiu”, conchide. „Nu este ușor să ajungi în vârf, ci să reușești să te menții. În cei patru ani de «Vrănceanu» am încercat să fac asta cât de bine am putut, chiar dacă acest lucru a însemnat și anumite sacrificii. Dar a fost un drum plin de satisfacții. Nu regret nimic, au fost ani plăcuți, aici m-am dezvoltat personal, aici am devenit mult mai responsabilă. Iar la facultate, mai departe, îmi doresc să fiu tot sus. Să fiu eu.”

Iar povestea ei continuă… Din toamnă, Olga Popescu va fi studentă la Academia de Studii Economice, la Fabriz, Administrarea Afacerilor, pentru care a dat deja admiterea, dar și un examen în limba engleză, fiind admisă la programul de studii în această limbă.

