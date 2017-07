* dintre cei 55 de agenți economici care funcționau odinioară la parterul blocurilor cu bulină roșie de pe Calea Mărășești, mai sunt în activitate doar 24, din cauza pericolului de prăbușire la seism * există o hotărâre a Consiliului Local care oferă, totuși, posibilitatea să se redeschidă magazinele sau barurile, pe baza unei expertise că în spațiu nu intră mai mult de 50 de persoane simultan Centrul Bacăului s-a pustiit constant în ultima perioadă și a căpătat tot mai mult aspect de părăsire. Mulți comercianți au tras obloanele, pentru că legea le-a interzis să mai activeze în spații aflate în imobile încadrate la gradul I de risc seismic. Au rămas în urmă spații, mai mari sau mai mici, cu vitrinele mascate de hârtie cu aspect anost, eventual scoase la închiriere. Au dispărut și multele terase de pe Războieni, bănci comerciale, un vestit magazine de panificație, precum și unele buticuri sau o șaormărie foarte frecventată. Conform legii, în spațiile în care se presupune că intră mai mult de 50 de persoane simultan, aflate în clădiri cu bulină roșie, nu mai este voie să ființeze spații de utilitate publică. Prin urmare, mulți comercianți au rămas să mai funcționize până la expirarea autorizației, ori nici măcar până atunci, după care și-au luat tălpășița și și-au mutat afacerile. Consiliul Local Bacău a găsit, însă, de curând, o portiță care să permită funcționarea în continuare. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 16 SHARES Share Tweet

