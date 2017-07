Spitalul Buhuși are ca priorități menținerea și dezvoltarea sistemelor de management al calității. N-a fost pentru nimeni o surpriză faptul că n-a apărut pe lista celor 45 de spitale care au raportat parțial indicatorii de monitorizare sau pe lista celor 91 de spitale care nu au raportat niciun indicatori de monitorizare. „Noi dorim să menținem acreditarea obținută în 2014, cea fără de care nu ne putem menține în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău. Pierderea acestui contract ar fi un dezastru. Faptul că nu ne aflăm pe cele două «liste ale… rușinii» este o confirmare a faptului că, la noi, managementul calității este implementat, funcțional și în continuă dezvoltare”, spune ing. Constantin Poiană, manager de calitate. Spitalul buhușean a devenit și ținta unor schimburi naționale de experiență. Peste trei ani, spitalul este programat pentru vizita de evaluare, în vederea acreditării, ciclul II. „Nu mai suntem prizonierii clipei prezentului. Lucrăm deja, cu sprijinul administrației locale, al factorilor de decizie de la nivel județean, pentru viitor”, precizează dr. Toron Mouhannad, manager. „Încercăm să schimbăm mentalitățile gen «merge și așa» sau «dacă până acum am lucrat așa, de ce trebuie să facem altfel?». Schimbarea mentalităților este dificilă. Dar trebuie să se înțeleagă faptul că pacientul face diferența dintre un spital unde este bine îngrijit și unul în care… Vrem să transformăm spitalul nostru în unul din ce în ce mai primitor, să oferim condiții bune de diagnosticare, tratament și hoteliere care se încadrează în standardele de acreditare A.N.M.C.S. și certificare ISO. Am dezvoltat la nivelul organizației o cultură care promovează conceptul de calitate.”

dr. Toron Mouhannad, managerul Spitalului Buhuși 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.