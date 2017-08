– stranierii întorși în țară ca să-și reînnoiască documentele vor să plătească taxa de urgență ca să primească mai repede pașaportul – această taxă nu se mai percepe, însă, cazurile urgente se rezolvă solicitând audiență la șeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Bacău căruia trebuie să-i fie prezentate documente justificative Urgențele invocate de băcăuani pentru eliberarea cât mai repede a pașaportului se pot rezolva doar în baza unor documente justificative. Pentru a soluționa cât mai rapid astfel de solicitări, cms.șef Florentina Neamțu, șeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Bacău este zilnic la dispoziția cetățenilor, oferindu-le informații chiar în holul instituției sau primindu-i în audiență. Cele mai frecvente solicitări care vin pe “urgențe” sunt condiționate de data plecării în străinătate cu avionul și de timpul de așteptare impus de emiterea certificatelor de naștere necesare minorilor pentru eliberarea documentelor de călătorie. Important de reținut este faptul că minorii nu pot părăsi țara în baza certificatului de naștere, fiind obligatoriu pașaportul. În această perioadă este aglomerat inclusiv la Starea Civilă și la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, servicii care aprobă și operează transcrierea/eliberarea certificatului de naștere al minorului născut peste hotare. Așadar, părinții care sunt în această situație trebuie să-și ia o marjă de timp necesară eliberării certificatului de naștere fără de care nu poate fi eliberat pașaportul copilului. Taxa percepută pentru eliberarea pașaportului celor care au sub vârsta de 12 ani, cu valabilitate 3 ani, este de 234 lei. Persoanele care au peste 12 ani trebuie să achite 258 de lei pentru un pașaport simplu electronic cu valabilitate 5 ani, iar băcăuanii care solicită eliberarea unui pașaport simplu temporar, cu valabilitate 1 an, plătesc doar 96 de lei. În continuare, cele mai solicitate sunt pașapoartele simple electronice. Cum programările online au fost epuizate pentru luna august, persoanele care doresc să-și facă luna aceasta un pașaport pot consulta lista de programări existentă la ofițerul de la intrarea în instituție. 62 SHARES Share Tweet

