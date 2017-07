Drumul județean Motoșeni – Praja – Fântânele părea, în septembrie 2016, o investiție ratată. Constructorul lucra când și când, fiind mult în urma graficului stabilit prin contractul de execuție. Județul Bacău avea alocată suma de 12,5 milioane de lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), dar Consiliul Județean (CJ) Bacău nu putea folosi banii din cauză că nu avea ce să deconteze. Până pe 20 septembrie folosise doar 4,47 de milioane de lei pentru plata a 43 la sută din lucrare, deși termenul final era 25 septembrie. CJ Bacău a fost anunțat de Ministerul Dezvoltării că finanțarea va fi oprită. Încă din iunie, după învestire, Sorin Brașoveanu, președintele CJ, s-a întâlnit cu constructorii, iar aceștia au promis că vor preda lucrarea la cheie în termen, dar nu s-au ținut de cuvânt. Am vrut să știm ce s-a mai întâmplat cu DJ 243B, după deplasarea la Motoșeni din 20 septembrie 2016. Am aflat că investiția (și suma alocată!) a fost salvată în cele din urmă, firma de construcții reluând lucrările. La ora aceasta, modernizarea drumului a ajuns la 80 la sută. „Anul trecut am dat banii înapoi, dar în 2017 s-a lucrat și s-au făcut decontări prin PNDL. Termenul de finalizare este sfârșitul lunii iulie”, a declarat Sorin Brașoveanu. 4 SHARES Share Tweet

