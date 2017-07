Editorial Money, money de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Banii fac lumea să se învârtă, banii mută fluvii și munți, banii declanșează războaie, banii susțin visele și le transformă în invenții, banii salvează vieți, banii construiesc, banii distrug. Lipsa banilor nu e bună, iar uneori nici prezența lor. Până la apariția listei proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, nu existau bani pentru investiții, acum nu sunt destui ori sunt mulți dar prost distribuiți. Analiști și comentatori posesori de mult timp liber au fost chemați să discute despre declarația ministrului Dezvoltării și să-și exprime poziția, nu știu exact față de ce anume, probabil să spună ceva despre efectele alocărilor aprobate. Unul dintre aceștia a afirmat că e un plan prea grandios și că ar trebui ca Guvernul să înceapă cu lucruri mai mici, punctuale, mai utile, mai urgente. „Nu știu cât costă să faci o baie, spunea insul, dar cred că, în situația în care 50 la sută din populația țării are WC-ul în curte, cu asta ar trebui să se înceapă.” Pe scurt, sugera că Guvernul ar trebui să le facă băi românilor. Cred că trebuie să fii total rupt de realitate ca să afirmi că întâi faci baia, apoi canalizarea. Era evident că cetățeanul cu pricina habar nu avea ce conține programul, după cum nu avea habar care e realitatea aflată dincolo de marginea zării. Auzise, el, că jumătate din populația României nu are toaleta în casă. Nu aflase, însă, că localitățile rurale și multe dintre orașele mici nu au nici măcar sistem de canalizare. Să faci o baie nu înseamnă doar să dotezi o încăpere cu obiecte sanitare. Mă sperie gândul că numărul vorbitorilor e tot mai mare, iar al celor care montează conducte, toarnă asfalt, construiesc școli sau dispensare e tot mai mic. Ca să progresăm, nu e suficient să auzim zornăitul monedelor, e nevoie și de zgomot de utilaje. Și ca să închei într-o notă optimistă, întreb: Ce ne facem cu atâția bani? Dar ce ne facem cu atâția analiști? 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.