Aseară, în deschiderea turneului final al campionatului, băcăuanii de la Golden Boys au învins cu 2-0 pe Ajax Galați Primul meci, primele scântei. Și prima confirmare: campioana Bacăului, Golden Boys este una din echipele demne de luat în seamă și la turneul final din acest an al Campionatului Național de Minifotbal. Aseară, în deschiderea competiției organizată de Federația Română de Minifotbal în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău și cu Primăria Municipiului Bacău, „Băieții de Aur” s-au impus cu 2-0 contra gălățenilor de la Ajax Dulcissimo cu toate că nu au putut miza pe cel mai galonat jucător al lor: Cristian Ciocoiu. În meciul desfășurat pe terenul mobil amplasat în spatele Casei de Cultură, diferența au făcut-o paradele portarului Gabriel Coșa și, în special, „dubla” realizată de Gabriel Vasilache. Pornit din postură de rezervă, Vasilache și-a făcut imediat simțită intrarea pe teren, stabilind scorul pauzei și punând apoi la adăpost victoria echipei sale printr-un gol de finețe în partea secundă. În ciuda faptului că și-au denumit echipa Ajax Dulcissimo, gălățenii au evoluat într-un echipament al londonezilor de la Arsenal. În plus, oamenii de la Dunăre nu au avut un comportament nici dulce și nici fair-play, sărind, în mod nejustificat, la gâtul adversarilor în repriza a doua. Turneul final al Campionatului Național, derulat în cadrul Festivalului Minifotbalului Românesc, va avea azi și mâine două zile pline, cu meciuri non-stop în cele două locații: terenul mobil din spatele Casei de Cultură și baza sportivă TNT. Să sperăm că până la finalele programate sâmbătă organizatorii vor termina de amenajat și tribunele de la terenul mobil din centrul orașului, aflate, deocamdată, doar la nivelul de simple schele. La o asemenea competiție, ar fi păcat ca nivelul de confort al spectatorilor să rivalizeze, în continuare, cu cel al zugravilor. Grupele turneului final al Campionatului Național Grupa A: Sanorom Bolotești, Divertis Târgoviște, FC Hermannstadt Sibiu, Beerhunters Alba Iulia, Sporting Brad DEva.

Grupa B: Nedav Arad, Juventus Sibiu, Ajax Dulcissimo Galați, Golden Boys Bacău, Phoenix Craiova.

Grupa C: MAV Sports Timișoara, Coriolan, Dia Guard Divino Zalău, Ary& Robi Buftea, AC Luciano Arad.

Grupa D: Old Boys București, AEK Oradea, Extratereștrii Bistrița, MFC Corvinul Hunedoara, Lin& Ema Alba Iulia. Programul meciurilor de azi Ora 10.00: MFC Corvinul- Lin&Ema Alba Iulia (teren 1) și Old Boys București- Extratereștrii Bistrița (teren 2). Ora 11.00: Golden Boys Bacău- Phoenix Craiova (teren 1) și Ajax Dulcissimo Galați -Nedav Arad (teren 2). Ora 12.00: Dia Guard Divino Zalău- MAV Sports Timișoara (teren 1) și Ary& Roby Buftea- AC Luciano Arad (teren 2). Ora 13.00: Sanorom Bolotești- FC Hermannstadt (teren 1) și Beer Hunters Alba Iulia- Sporting Brad Deva (teren 2). Ora 18.00: Extratereștrii Bistrița- AEK Oradea (teren 1) și Old Boys București- MFC Corvinul (teren 2). Ora 19.00: Juventus Sibiu- Ajax Dulcissimo Galați (teren 1) si Nedav Arad- Golden Boys Bacău (teren 2). Ora 20.00: MAV Sports Timișoara- Ary&Roby Buftea (teren 1) și Coriolan Bacău- Dia Guard Divino Zalău (teren 2). Ora 21.00: Sanorom Bolotești- Beer Hunters Alba Iulia (teren 2). Ora 22.00: Divertis Târgoviște- FC Hermannstadt Sibiu (teren 2). Programul zilei de vineri, 14 iulie Ora 9.00: Lin&Ema Alba Iulia- Old Boys București (teren 1) și AEK Oradea- MFC Corvinul (teren 2). Ora 10.00: Phoenix Craiova- Nedav Arad (teren 2) și Juventus Sibiu- Golden Boys Bacău (teren 1). Ora 11.00: Coriolan Bacău- Ary& Roby Buftea (teren 1) și MAV Sports Timișoara- AC Luciano Arad (teren 2). Ora 12.00: Sporting Brad Deva- Sanorom Bolotești (teren 1) și Beer Hunters Alba Iulia – Divertis Târgoviște (teren 2). Ora 14.00: Extratereștrii Bistrița- MFC Corvinul (teren 1) și AEK Oradea- Lin&Ema Alba Iulia (teren 2). Ora 15.00: Nedav Arad- Juventus Sibiu (teren 1) și Ajax Dulcissimo Galați- Phoenix Craiova (teren 2). Ora 16.00: Coriolan Bacău- AC Luciano Arad (teren 1) și Dia Guard Divino Zalău – Ary&Roby Buftea (teren 2). Ora 17.00: Divertis Târgoviște- Sporting Brad Deva (teren 2) și FC Hermannstadt Sibiu – Beer Hunters Alba Iulia (teren 1).

Orele 19.00 și 20.00, terenul 1: primele două sferturi de finală. Orele 21.00 și 22.00, terenul 2: celelalte două sferturi de finală. Programul zilei de sâmbătă, 15 iulie Ora 11.00, teren 1: prima semifinală. Ora 12.00, teren 1: cea de-a doua semifinală. Ora 17.30: finala mică. Ora 18.30: finala mare. FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu", bronz la 2008 Festivalul Minifotbalului Românesc a avut ca uvertură o competiție rezervată copiilor născuți în 2008 și 2009. Opt echipe din întreaga țară s-au confruntat, timp de două zile, pe terenurile bazei sportive TNT, câștigătoare fiind, la ambele categorii de vârstă Stars Brăila. La 2008, brăilenii au trecut la penalty-uri de Juniorul București, în timp ce la 2009, s-au impus în finala cu Didi Iași. Gazdele de la FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu" au fost aproape de a juca finala mare la grupa de vârstă 2008, unde au cedat în semifinale cu 2-1 în fața campioanei Stars Brăila după ce conduseseră cu 1-0 grație splendidului gol înscris din lovitură liberă de Tudor „Biță" Axinte. Băcăuanii s-au consolat cu medalia de bronz cucerită ca urmare a victoriei din finala mică împotriva Coronei Brașov (2-1, goluri Mario David și Rareș Moroșanu) și cu faptul că au dat cel mai bun portar al turneului în persoana lui Tudor Coșa.

