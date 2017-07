– consumul de produse de tip „junk food” vine la pachet cu obezitate, diabet şi multe alte afecţiuni grave, ce pot fi prevenite printr-un stil de viaţă sănătos La data de 21 iulie este marcată în mai multe ţări Ziua „Junk food”, adică a alimentaţiei nesănătoase sau a mâncării proaste, iar medicii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău au profitat de ocazie pentru a trage încă un semnal de alarmă cu privirile la efectele negative pe care le au asupra organismului aceste produse. „De multe ori viaţa ne impune un stil nesănătos, care nu respectă obiceiurile şi indicaţiile medicilor. De aceea, cred că datoria noastră ca şi corp medical este să reamintim populaţiei, cât de des putem, care sunt principalele reguli de bază pe care ar trebui să le respectăm pentru a ne menţine sănătatea”, spunea dr. Raluca Ioana Dinu, director medical SJU Bacău. În ultimii ani a crescut numărul cazurilor de obezitate, atât la adulţi, cât şi la copii, principala cauză fiind consumul acestui tip de mâncare rapid preparată, plină de grăsimi şi bogată în calorii. „Această alimentaţie de tip «junk food» se pare că ar avea doar efecte negative. În ţările vestice, acolo unde s-a dezvoltat acest tip de alimentaţie, s-a constatat o prevalenţă crescută a obezităţii, ştiind că atrage după sine creşterea incidenţei diabetului zahar de tip II, a bolilor cardiovasculare şi chiar şi a anumitor tipuri de cancere”, a explicat medicul primar Delia Lupuşoru, şef Secţie Diabet Zaharat şi Boli de Nutriţie, SJU Bacău. Iar situaţia nu se îndreaptă deloc într-o direcţie bună nici în judeţul Bacău unde, în prezent sunt circa 23.000 de diabetici. Medicii recomandă înlocuirea mâncărurilor de la fast-food cu alimente sănătoase şi îi sfătuiesc pe băcăuani să-şi îndrepte atenţia către legume divers colorate şi cât mai variate, carne albă, peşte, ouă şi să consume fructe întregi, nu sucuri de fructe, cereale integrale şi seminţe. Părinţii ar trebui să fie şi ei mult mai atenţi la ce anume mănâncă copiii lor, pentru a nu ajunge supraponderali şi să nu se aleagă şi cu alte afecţiuni din această cauză. „Obezitatea, spunea un nutriţionist, este reverisibilă, indiferent de vârstă, dar totul stă în mâna părinţilor, în dorinţa lor de a schimba modul de viaţă, de alimentaţie, de a face nişte alegeri sănătoase. Ne confruntăm cu adolescenţi grăsuţi, supraponderali, obezi. Obezitatea este o povară şi ştim prea bine că este limitat social, la un moment dat şi etic, dar nu trebuie să uităm de bolile grave pe care le va dezvolta copilul obez. Vorbim de boli cardiovasculare, diabet, cancer de colon, tulburări metabolice, endocrine şi multe altele, dar mai este şi elementul psihologic”, a declarat dr. Gabriela Fetecău, medic primar pediatru şi specialist în diabet la copii, şef Secţie Pediatrie, SJU Bacău. În total, 90 de copii, din judeţul Bacău, suferă de diabet, zece cazuri fiind înregistrate numai în acest an, numărul fiind foarte mare, comparativ cu anul 2000 când era doar un caz pe an. Au fost şi bebeluşi de zece luni diagnosticaţi cu diabet, iar medicii mărturisesc că de multe ori plâng împreună cu părinţii, atunci când le dau vestea, pentru că le este greu să accepte că fetiţa sau băieţelul lor vor fi dependenţi de insulină întreaga viaţă. În cazul celor mici se presupune că diabetul este ereditar. 80 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.