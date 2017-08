Atletul băcăuan Martin Benchea Joca a încheiat pe locul 37 semi-maratonul Campionatului European de Veterani derulat săptămâna trecută, la Aarhus (Danemarca). Sportivul legitimat la CSȘM Bacău a parcurs cursa rezervată atleților de peste 60 de ani cu timpul de o oră, 46 de minute și șapte secunde. „Puteam obține un timp mai bun și, implicit, o clasare superioară, însă principala mea grijă a fost să nu mă accidentez, mai ales că am fost nevoiți să alergăm și pe porțiuni cu piatră cubică. Peste o lună am Campionatul European de Maraton pentru Veterani din Polonia, unde vreau să fac o figură foarte frumoasă și, prin urmare, trebuie să fiu apt fizic și medical sută la sută”, a declarat Martin Bechea Joca. Băcauanul a avut doar cuvinte de laudă în privința organizării de la Aarhus: „Competiția a fost foarte bine organizată, finalul cursei având loc pe stadionul local, unde a jucat și naționala României. Interesant este că o parte din traseu s-a alergat pe malul Mării Nordului, însă, fiind foarte concentrat la cursa mea, nici nu am băgat de seamă acest detaliu. Abia la final am aflat asta”. Semi-maratonul Over 60 din Danemarca a fost câștigat de ucraineanul Viktor Nedybaliuk, cu timpul de o oră, 19 minute, 26 secunde. 28 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.