Ne-am obișnuit să vedem, în luna august, Bacăul mai aglomerat. E luna dedicată prin excelență vacanțelor, iar mii de băcăuani plecați la muncă în străinătate revin acasă. Străzile, mai ales, gem din nou de mașini, cu circulație bară la bară.

Vacanța stranierilor e perioadă plină pentru agenții imobiliari. Ca și în alți ani, toți se așteaptă la tranzacții interesante. Pentru că în străinătate se câștigă mai bine, iar unii dintre cei plecați acolo se gândesc să investească și în cuibul de acasă. Bacăul a rămas cu motoarele oprite – se mira, ca mulți dintre noi – un agent imobiliar, dar case și terenuri încă se mai cumpără, încă se mai vând. Concluzia e certă: sunt bani! Piața imobiliară a României s-a mai dezghețat. Ca efect, prețurile au mai crescut, cu până la 10%, așa cum se așteptau analiștii domeniului încă de la începutul anului. Așa e și în Bacău, dar orașul nu ține pasul cu orașe mari, precum București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara sau, mai nou, Oradea. Pe acolo greu te apropii de un apartament din buricul târgului. Nici dezvoltatorii imobiliari nu prea mai stau prin Bacău, preferă tot orașele mai mari, mai căutate de clienți și care sunt cam tot cele deja amintite aici. Deverul pieței imobiliare a mai scăzut. Agenții se gândesc că stranierii, clienții dedicați din luna august, or fi ales mai întâi zilele de odihnă și poate în următoarele două săptămâni să se agite cumpărând sau vânzând apartamente, case sau terenuri. Până atunci, se vede cu ochiul liber că acești clienți parcă și-au fixat limite maxime de tranzacționare, iar cei cu mai mare disponibilitate financiară par a fi tocmai cei din patria Brexitului, Marea Britanie. Imobiliarele au gust schimbat pentru stranieri când e vorba de bani, chiar și în luna lui Gustar. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.