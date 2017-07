Magazinul „Luceafărul”, multă vreme considerat un simbol al Bacăului comercial, și-ar putea redeschide porțile până la finele acestei luni. Complexul a fost închis din noiembrie 2015 de către pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău, după ce în urma unui control au găsit mai multe nereguli, printre care şi blocarea unei căi de evacuare sau hidranţi blocaţi cu pereţi din rigips. Între timp aici s-au făcut lucrări ample, pentru ca imobilul să fie sigur şi să poată fi deschis cât de curând. La acest moment a început recepţia la finalizarea lucrărilor din interiorul magazinului. Asta înseamnă că acum se verifică în teren, de către pompieri, dacă s-au efectuat toate lucrările şi dacă s-au respectat toţi paşii din planul prezentat la momentul obţinerii avizului de la ISU. „Dacă în urma verificărilor se constată că totul este în regulă şi lucrările efectuate corespund, atunci ei vor putea depune documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Principalul acționar al SC Lucefărul SA este Vasile Chițac, fost primar al Bacăului în perioada 1990-1992, care deține o cotă de participare la capitalul social de circa 61,7%. Alți acționari sunt SIF Moldova (24,66%), diverse persoane fizice (13,1%) și persoane juridice (0,41%). „Depunem documentația pentru autorizare și estimez că până la finele lunii iulie magazinul se va putea redeschide. Lucrările efectuate pentru a îndeplini toate cerințele ISU s-au ridicat la circa 500.000 de euro. La momentul închiderii, aveam circa 30 de chiriași, societăți mai mari sau mai mici, care stau în așteptare să revină, dar între timp au mai apărut și alte solicitări de închirieri de spații”, a declarat, pentru „Deșteptarea”, Vasile Chițac. (G.P., O.P) 141 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.