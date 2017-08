Cei care vor să își continue studiile liceale, dar nu la un liceu teoretic sau tehnic, pot opta pentru învățământul profesional. În acest moment, conform datelor de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău mai sunt la dispoziție nu mai puțin de 611 locuri libere pentru această formă de studii. Astfel, în Bacău, elevii care au absolvit gimnaziul pot opta pentru o școală profesională de trei ani la Colegiul ”Gr. Antipa” pe calificările brutar – patiser – preparator produse făinoase (5 locuri), la Colegiul Tehnic ”N.V.Karpen”, unde mai este un loc la calificarea electronist, la Colegiul Tehnic ”D. Mangeron”, unde mai sunt libere 64 de locuri pentru tinichigiu vopsitor auto (12), electromecanic (21), bucătar (5) şi comerciant vanzător (26), la Liceul Tehnologic ”P. Rareș”, ca mecanic (30 locuri) sau ospătar (1 loc) sau la Colegiul Tehnic ”A. Saligny”, unde mai sunt 89 de locuri pentru calificările lăcătuș construcții (18 locuri), operator mașini (11), confecționer tâmplărie de aluminiu (26), confecționer produse textile (12), tâmplar (12), zidar, pietrar, tencuitor (9) și instalator (1). În județ mai sunt locuri în Onești la Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” – pe calificările electrician (5 locuri), instalator (1), zidar, pietrar, tencuitor (7), operator industria chimică (5), la Liceul Tehnologic – mecanic auto (1), tinichigiu vopsitor auto (20), electrician (52), ospătar, vânzător (13) și la Colegiul Tehnic ”P.Poni” – electrician (13), lăcătuș (8), comerciant, vânzător (14), brutar, patiser (24), în Comănești la Colegiul Tehnic ”D. Ghika” – 21 de locuri ca tâmplar (12) și mecanic (9), în Moinești la Colegiul Tehnic ”Gr. Cobălcescu”, 83 de locuri pentru meseriile de sudor (23), mecanic (5), lăcătuș mecanic (37) și croitor (18), în Dărmănești, la Liceul Tehnologic – pe calificarea mecanic (4 locuri), în Tg. Ocna – confecționer tâmplărie aluminiu (12), confecționer produse textile (14), electrician (6) și bucătar (1). Și în liceele din comune mai sunt locuri, la Sascut – la Liceul Tehnologic ”J.M.Elias”, pe mecanic agricol 12 locuri și mecanic auto 13 de locuri, la Ghimeș Făget – la Liceul Tehnologic, lucrător în agroturism 39 de locuri, la Răchitoasa – la Liceul Tehnologic, pe fabricarea produselor din lemn 17 locuri, la Parincea – Liceul Tehnologic ”G.J. Cancicov” cu 19 locuri în agricultură și Podu Turcului, 17 locuri ca vânzător, comerciant la Liceul Tehnologic ”Al. Vlahuță”. Ajutor de la stat Pentru susținerea elevilor care urmează această formă de învățământ, statul acordă fiecărui cursant o bursă lunară de 200 lei, inclusiv pe perioada vacanțelor. La finalizarea celor 3 ani de studii, absolvenții primesc certificate de calificare, care sunt recunoscute pe piața muncii. Mai mult, cei care vor să susțină și examenul de bacalaureat, se pot înscrie și la învățământul de zi, pe ruta progresivă. Practica în aceste meserii se realizează fie în atelierele sau laboratoarele liceelor, fie la firme de profil, cu care sunt încheiate contracte de parteneriat. (Roxana Neagu) 611 Colegiile tehnice și liceele tehnologice din întreg județul mai au la dispoziție peste 600 de locuri pentru cei care vor să urmeze învățământul profesional și să se califice într-o meserie. 10 SHARES Share Tweet

