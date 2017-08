– a devenit operativă legea care modifică organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați Membrii Filialei Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) au analizat, joi, 10 august, impactul Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative care modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România. Legea a devenit operațională după promulgare și publicarea ei în Monitorul Oficial. Modificările și completările aduse vizează, între altele, abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității CECCAR (cu impact pozitiv în bugetul organizației), activitățile pe care experții contabili și contabilii autorizați le pot desfășura ca membri ai organismului profesional, clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele care au componență fiscală, modul de organizare și exercitare a profesiei, individual sau prin societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990 și asigurarea schimbului de date și informații între CECCAR, Oficiul Național al Registrului Comerțului și Ministerul de Finanțe, inclusiv ANAF, în vederea respectării prevederilor Legii contabilității. Modificările aduse reprezintă rezultatul demersurilor CECCAR privind îmbunătățirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România, în parteneriat cu Ministerul de Finanțe. Conducerea Filialei CECCAR a avut discuții pe această temă și cu reprezentanții organelor beneficiare ale expertizei contabile și ai instituțiilor descentralizate ale statului din județul Bacău, pentru a le aduce la cunoștință noile prevederi și de a lua, cu ei, măsurile necesare pentru normalizarea situației. (Petru Done) „Noile prevederi legale sunt benefice pentru profesia contabilă, din motive pe care noi le-am invocat și dezbătut deseori cu membrii filialei CECCAR, dar și la nivel central. Aceste probleme au și fost făcute publice. Din păcate, în decursul anilor, conducerea CECCAR nu s-a aplecat atât de insistent asupra lor, dar noua conducere a reușit să modifice în Parlament Ordonanța 65 și au fost clarificate, practic, toate problemele cu care ne confruntăm, de la organizarea profesiei până la misiuni de expertiză contabilă. Noi, de exemplu, am invocat mereu problema onorariilor nesatisfăcătoare, necorespunzătoare muncii depuse, dar acum legea arată cum se rezolvă această problemă. Conferința Națională a CECCAR va stabili, acum, grila de onorarii”.

