Justitie Într-un an, au furat o mie de litri de combustibil de la vehicule din Slovenia de Catalina Chifu - Doi băcăuani au fost trimişi în judecată, în 2012, de către autorităţile din Maribor – Slovenia, pentru infracţiuni de furt calificat, dosarul acestora ajungând pe rolul Judecătoriei Oneşti după ce Curtea de Apel Bacău a admis cererea de preluare a procedurilor penale formulată de Tribunalul Districtual Maribor. Rechizitoriul vorbeşte de un lung şir de furturi de combustibil de care s-ar face vinovaţi băcăuanii. Astfel, în perioada februarie 2012 – februarie 2013, cei doi ar fi sustras o mie de litri de combustibil-motorină din rezervoarele unor camioane aflate în parcarea unor întreprinderi din Slovenia şi de la excavatoare, agregate pentru electricitate şi basculante aflate într-o carieră de pietriş. Prejudiciul estimat se ridică la 1.800 euro. În instanţă, inculpaţii M.I. şi H.D.V. au recunoscut parţial faptele, mai precis au declarat că nu au sustras toată cantitatea de combustibil reţinută de anchetatori. Deşi M.I. mai are o condamnare definitivă, dată în 2013 de Judecătoria Oneşti, de doi ani cu suspendare, instanţa a apreciat că poate dispune suspendarea pedepselor pentru ambii inculpaţi (2 ani, M.I. şi 1 an, H.D.V.). Sentinţa poate fi contestată.

