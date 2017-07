Intermediarii dau afară din piețe adevărații producători agricoli

Legumele și fructele care ajung în pieţele agroalimentare costă, câteodată, chiar şi de trei ori mai mult decât la producător. Problema e veche, s-au mai cerut măsuri pentru combaterea ei, dar efectele nu se văd. Principala cauză a ei, se spune, sunt intermediarii. Președintele Ligii Producătorilor Agricoli din România, Laurențiu Baciu, care este și cel mai important fermier băcăuan, a analizat această problemă și cu autoritățile locale și cu reprezentanții Direcției Agricole a județului. Toți au promis măsuri, iar producătorii agricoli sunt cu ochii pe ei. Pe această temă am stat de vorbă cu Laurențiu Baciu.

Domnule președinte, producătorii agricoli nu mai au loc în piețe. Se pare că e o problemă la nivel național, nu doar în Bacău.

În toată țara se manifestă această problemă. Accesul producătorilor agricoli în piețe în ultimii 15 ani a fost monopolizat de „băieții deștepți”, care în cârdășie cu autoritățile locale și cu poliția locală acționează sistematic. De fapt, am înțeles că poliția locală este, de fapt, aceea care îi coordonează pe băieții deștepți. Astfel, în piață găsești tot felul de „producători agricoli” care se folosesc de documente false prin care atestă că sunt producători. În toate piețele sunt aceiași oameni 365 de zile pe an, adică permanent, care spun că sunt producători, care arată documente valabile pe timp de un an, facturi sau avize de însoțire a mărfii, precum roșiile de exemplu, chiar dacă marfa este perisabilă și nu ține atât de mult timp. Ei, de fapt, vând mereu noi loturi de marfă, în baza acelorași documente. Astfel, în piețe evaziunea fiscală deține primul loc. Am stat de vorbă cu un director de piață agroalimentară care spunea că e acoperit de documente, dar acestea erau false. Or, nimeni nu se sesizează, nimeni nu face nimic. Acești indivizi se aprovizionează de la producătorii reali, dar de multe ori prin șantaj sau prin amenințare, iau marfa la preț de nimic și o vând de două-trei ori mai scump.

Ați pus problema și autorităților județului și municipiului Bacău, dar și la Direcția Agricolă.

Noi, reprezentanții fermierilor, ne-am întâlnit recent, la nivelul județului Bacău, cu un viceprimar, cu directoarea Direcției Agricole, dar și cu prefectul Maricica Coșa, evident și cu administratorul pieței. Am avut, cel puțin eu, impresia că în urma sesizărilor noastre lucrurile vor intra în normal. Am remarcat interesul manifestat de doamna prefect, de Direcția Agricolă, dar așteptăm să vedem ce măsuri se vor lua. Văd că se cam întârzie, iar eu înțeleg că autorităților le este foarte greu să facă ordine în piață, să redea piața de legume și fructe adevăraților producători, cum era odată. Veneau țăranii cu produse agricole curate și proaspete. Acum producătorii adevărați sunt alungați din piață, din supermarketuri, iar ei mai au la dispoziție doar șanțurile de la marginea drumurilor. Directorul pieței de la noi spunea, la un moment dat, că dă fiecărui producător doar câte doi metri pătrați de spațiu. Dar nu am înțeles de ce dă câte 20-30 unui „băiat deștept”. În piețe găseai și animale vii, dar acum s-au luat măsuri pompieristice cu gripa aviară, cu pesta porcină etc., iar sectoarele acelea au fost închise, deși n-am avut niciodată cazuri de focare de infecție. Nu înțeleg de ce nu găsim în piața din Bacău un colț, un sector cu produse tradiționale românești, care sunt foarte bune și foarte căutate.

La noi, la Ligă, vin producători agricoli din județ și chiar din județele limitrofe Bacăului cu foarte multe reclamații. Unii vin chiar de la celebra Matca. Reclamă ceea ce li se întâmplă în piețele Bacăului.

Spuneați, deja, că e o problemă care are conotații naționale. Cred că ar trebui discutată și la nivel central.

Am luat legătura cu ministrul Agriculturii. N-am insistat prea mult, pentru că am așteptat să se așeze o dată noul guvern. Am totuși promisiuni ferme că vor lua legătura și cu Ministerul Administrației și Internelor, cu Ministerul Mediului și se va ajunge chiar până la premier. Pentru ca măcar sectorul acesta, nu doar cel al supermarketurilor, să intre în legalitate.

Ministerul Agriculturii a lansat, de curând, Programul pentru cultivatorii de tomate, tot pentru ajutor dat producătorilor agricoli.

Da, dar la noi niciodată nu ne iese ce ne dorim. S-a făcut, până la urmă, un soi de brand din acel proiect. Astfel, producătorii trebuiau să poarte un șorț distinctiv, cu tomata desenată pe el, dar peste noapte aceste șorțuri s-au înmulțit și au apărut și de gâtul băieților deștepți. Astfel, producătorii autohtoni din piețe nu reprezintă mai mult de 5-10%. Se invocă mereu documentele justificative, dar noi știm cum s-au dat multe dintre ele, chiar cu concursul unor primării. E clar că acești băieți deștepți nu pot acționa fără susținerea chiar a autorităților. M-a surprins naivitatea administratorului pieței, care spune că este acoperit de documente, deși acestea sunt false.

Problema accesului producătorilor în piață s-a pus puternic și acum vreo zece ani. Li s-a cerut celor din piață să prezinte carnete de producător agricol, eliberate de primării.

Așa se cere și acum. Dar întrebarea care se poate pune în acest caz este ce se va întâmpla dacă îi scoatem pe toți din piață, pentru că nu au documente valabile. Nu ar fi mare problemă, pentru că ar veni în loc adevărații producători și ar fi un câștig atât pentru cumpărători, cât și pentru producători. Mărfurile ar fi desfăcute mai repede, mărfuri bune, de calitate, iar lumea ar cumpăra mult mai ieftin. Acum prețurile sunt duble și chiar triple.

Credeți că noul guvern v-ar sprijini în demersurile pentru un comerț normal în piețe? V-ați declarat deja încrederea în actualul ministru al Agriculturii.

Gândirea noului premier m-a blocat. Ne-a transmis, indirect, că se vor pune taxe suplimentare marilor fermieri, motivând că aici este sursa de bani pentru buget. Dar vor susține în continuare ajutoarele sociale. De ce? Pentru că beneficiarii sunt masă importantă de votanți. Vor susține și fermierii mici cu ajutoare suplimentare, dar care nu au un corespondent în economie. O asemenea gândire este catastrofală. I-ar pune pe marii fermieri în imposibilitatea de a mai funcționa, deși ei asigură securitatea alimentară și dau și cei mai mulți bani la Buget. Guvernanții ar trebui să se îndrepte, pentru mai mulți bani la buget, către cei care fac mult export de profit. Dimpotrivă, companiile românești din agricultură ar trebui sprijinite să se dezvolte. Nu marii fermieri sunt cei care câștigă mult. Cheltuielile și veniturile sunt pe unitatea de măsură, care în agricultură este hectarul. Însă guvernul se duce acolo unde n-au mai strâns bani până acum, la agricultori, care de fapt sunt cei mai buni platnici. Nu agricultorii au devalizat bănci, iar în parcurile de recuperare ale băncilor nu vei găsi tractoare și combine, ci mașini din mărci scumpe.