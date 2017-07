Pentru şase infracţiuni a fost condamnat un băcăuan care a încercat să vândă maşini care figurau ca furate în Ungaria. Anchetatorii au descoperit o adevărată reţea care funcţiona pe teritoriul Ungariei şi care se ocupa cu achiziţionarea unor maşini în leasing şi înstrăinarea lor fără drept. În urmă cu doi ani, un băcăuan a fost trimis în judecată pentru înşelăciune, fiind acuzat că, în 2010, a indus în eroare o persoană în momentul tranzacţionării unui autoturism, ştiind că acesta provine din săvârşirea unei infracţiuni de înşelăciune pe teritoriul Ungariei, autoturism pe care îl preluase de la un alt inculpat din dosar. Bărbatul a fost cercetat şi pentru complicitate la înşelăciune, având în vedere că l-a ajutat pe cel de-al doilea inculpat să îl păcălească pe proprietarul de drept al maşinii, din Ungaria. La aceste acuzaţii se adaugă alte două infracţiuni de tăinuire, după ce băcăuanul l-a ajutat pe complice să vândă sau să folosească alte două maşini obţinute prin săvârşirea unor fapte penale pe teritoriul Ungariei. Procurorii l-au trimis în judecată şi pentru două infracţiuni de fals în înscrisuri, bărbatul fiind acuzat că a falsificat o serie de documente pentru omologarea sau valorificarea a două autoturisme. Unul dintre cumpărătorii maşinilor şi-a dat seama că a fost înşelat în momentul în care s-a prezentat la Registrul Auto Român pentru omologarea maşinii şi eliberarea cărţii de identitate şi a aflat că aceasta figura ca fiind furată din Ungaria şi era dată în urmărire de autorităţile maghiare. Ancheta a scos la lumină o adevărată reţea care funcţiona pe teritoriul Ungariei şi care se ocupa cu achiziţionarea unor maşini în leasing şi înstrăinarea lor fără drept. Numeroase dosare penale au fost deschise în Ungaria la sesizarea societăţilor de leasing. Pentru inculpatul din Bacău s-a dispus disjungerea cauzei după ce acesta şi-a recunoscut faptele. Judecătoria Bacău l-a condamnat, pentru cele 6 infracţiuni, la 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendare. Instanţa a dispus şi confiscarea de la inculpat a sumelor de 20.200 lei şi 1.950 euro găsite la percheziţii. Sentinţa poate fi contestată. 11 SHARES Share Tweet

