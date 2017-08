Weekendul acesta și cel viitor, pe baza sportivă „Letea Veche” vor avea loc meciurile primei ediții a competiției „Atletico Summer Cup”. Organizată de Asociația Atletico Junior Bacău în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal, competiția fotbalistică este rezervată categoriilor de vârstă 2007, 2008, 2009 și 2010. La finalul acestei săptămâni sunt programate întrecerile copiilor născuți în 2007 și 2008, pentru ca pe 11 și 12 august să se dispute jocurile care vor reuni la start echipe formate din jucători născuți în 2009 și 2010. La 2007 și-au anunțat participarea zece echipe împărțite în două grupe. Din grupa A fac parte, alături de gazdele de la Atletico Junior, Pumas Iași, AFC Bubu Bacău, Steaua Magică Iași II și Viva Buhuși. În grupa B au fost repartizate echipele: Steaua Magică Iași, CSȘ Târgu-Neamț, Aerostar Bacău, UZU Dărmănești și FC Dinamo Bacău. Primele două clasate se vor înfrunta în semifinalele programate sâmbătă, de la orele 16.00, respectiv 17.00, câștigătoarele urmând să-și dispute finala la ora 19.00. Medalia de bronz va fi adjudecată în urma finalei mici, care se va juca de la ora 18.00. Iată programul meciurilor din grupe ce au loc vineri, 4 august, la categoria 2007: Atletico Junior Bacău- AFC Bubu Bacău (ora 8.00), Aerostar Bacău- CSȘ Târgu-Neamț (9.00), Steaua Magică II – Pumas Iași (10.00), UZU Dărmănești- Steaua Magică (11.00), Atletico Junior Bacău- Viva Buhuși (12.00), Aerostar- FC Dinamo Bacău (13.00), AFC Bubu- Pumas Iași (14.00), CSȘ Târgu-Neamț- Steaua Magică Iași (15.00), Steaua Magică II- Viva Buhuși (16.00), UZU Dărmănești – FC Dinamo Bacău (17.00), Atletico Junior Bacău- Pumas Iași (18.00), FC Dinamo Bacău- Steaua Magică Iași (19.00). Iată programul meciurilor din grupe ce au loc sâmbătă, 5 august, la categoria 2007: Steaua Magică Iași- Aerostar (ora 8.00), AFC Bubu- Viva Buhuși (9.00), CSȘ Târgu-Neamț- FC Dinamo Bacău (10.00), Atletico Junior Bacău – Steaua Magică Iași (11.00), UZU Dărmănești- Aerostar (12.00), Pumas Iași- Viva Buhuși (13.00), Steaua Magică Iași- AFC Bubu (14.00), UZU Dărmănești- CSȘ Târgu-Neamț (15.00). La categoria 2008 vor fi opt echipe, împărțite, de asemenea, în două grupe. Grupa A: Viva Buhuși, Sporting Bacău, CS Inizio Focșani, Atletico Junior Bacău. Grupa B: Viitorul Bacău, Pumas Iași, FC Bacău, Luceafărul Suceava. Programul orar al semifinalelor și al finalelor va fi același ca și la categoria de vârstă 2008.

Iată programul meciurilor din grupe ce au loc vineri, 4 august, la categoria 2008: Sporting Bacău- Atletico Juniorul Bacău (ora 10.00), FC Bacău- Pumas Iași (11.00), CS Inizio Focșani- Viva Buhuși (12.00), Viitorul Bacău- Luceafărul Suceava (13.00), Viva Buhuși- Atletico Junior Bacău (14.00), FC Bacău- Viitorul Bacău (15.00), CS Inizio Focșani- Sporting Bacău (16.00), Luceafărul Suceava- Pumas Iași (17.00). Iată programul meciurilor din grupe ce au loc sâmbătă, 5 august, la categoria 2008: FC Bacău- Luceafărul Suceava (ora 9.00), Atletico Junior Bacău- CS Inizio Focșani (10.00), Pumas Iași- Viitorul Bacău (11.00), Viva Buhuși- Sporting Bacău (12.00). 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.