FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” continuă să adune trofee. Și, ce e mai important, să scoată la rampă noi puști gata să calce pe urme generațiilor ceva mai vârstnice. Este și cazul grupelor 2010 și 2011, proaspăt câștigătoare a „Cupei Pro Sport Valentino” desfășurată la finalul săptămânii trecute, la Focșani. La categoria de vârstă 2010, FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” și-a adjudecat grupa după scoruri tenisistice: 6-3 cu Râmnicu-Sarat și 6-1 cu Pro Sport Focșani 2. În așa-numitul „campionat de aur” al turneului, băcăuanii au fost învinși cu 3-2 de Pro Sport Focșani1 și au trecut cu 2-0 de Stars Brăila. Cum Stars Brăila a învins Pro Sportul cu 1-0, toate echipele au terminat faza finală cu același numar de puncte, fiind declarate de organizatori câștigătoare in coropre. La 2011, s-a jucat în sistem „trei la trei” pe jumătate de teren, la porți mici, timp de zece minute meciul, FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” câștigând toate cele șase jocuri disputate cu Râmnicu-Sarat, Aripile Bacău, Viitorul Bacău, Pro Sport Focșani, Stars Brăila și Soimii Dunăreni Galați. „În ce ne privește, competiția a marcat reluarea pregătirilor după vacanță. Turneul a fost de un bun nivel, cel mai puternic adversar dovedindu-se…căldura infernală”, a declarat Eusebiu Nica antrenorul grupelor de vârstă 2010 si 2011 de la FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”, care a adăugat: „Cel mai mult mă bucur pentru succesul celor de la 2011. A fost prima lor participare la un astfel de turneu, iar faptul că l-au câștigat constituie un important stimulent pentru ei”. La 2010, băcauanii au utilizat un lot alcătuit din Alex Simionică, Ștefan Checheriță, łuca Gherla, Rareș Milon, Matei Barbu, Ștefan Năstac și Ștefan Lefter, în timp ce la 2011, s-a mizat pe garnitura: Răzvan Culiceanu, Cristian Mândru, David Grigore, Alex Țurcanu, Eric Nechita și Ștefan Harja, cu precizarea că ultimii doi sunt născuți în 2012. În acest weekend, grupa 2010 a Academiei băcăuane va participa la „Atletico Summer Cup” cu două echipe. Săptămâna trecută, FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” a câștigat „Atletico Summer Cup” la categoria de vârstă 2008. Uite așa se adună trofeele! 31 SHARES Share Tweet

