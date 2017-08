Sub sloganul „Culori în Parcul Gherăiești”, evenimentul va debuta cu prima ediție a Marșului Voluntarilor băcăuani care va avea loc vineri, de la ora 16.00, pe traseul Parcare Selgros-Parcul Gherăiești, după care va avea loc deschiderea oficială. Sâmbătă și duminică, 26-27 august, în intervalul orar 13.00 – 22.00, în parcul Gherăiești vor avea loc activități educaționale: ateliere creative, demonstrații, sesiuni de training, ateliere practice și jocuri, activități sportive: crossuri de alergat și pe bicicletă, demonstrații de Bujinkan Ninjutsu și Tae-Bo, zumba etc și activități culturale: mini concerte, spectacole de dans, teatru etc, dar și multe alte surprize. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.