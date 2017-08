Cultura Hublou / „Frate, nu știu ce să fac cu viața mea!” de Carmen Mihalache - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cine n-ar vrea să știe secretul fericirii? Eu cred că nu există doar unul singur, și că fericirea e o chestiune foarte subiectivă, strict personală, adică fiecare o vede , o înțelege în felul său. Pentru unii, fericirea înseamnă un fel de dolce far niente, pentru alții, superactivi, ea trebuie să fie ceva care le ocupă tot timpul. Apropo de asta, am parcurs în weekend o carte despre secretele japoneze de viață lungă și fericită. Care se intitulează „Ikigai”. E scrisă de doi autori, Héctor Garcia (Kirai) și Francesc Miralles, primul dedicând cartea fratelui său, care i s-a plâns de multe ori, exclamând „Frate, nu știu ce să fac cu viața mea!”, pe când al doilea s-a gândit la toți prietenii săi, foști, actuali și viitori, ei fiind „familia și motivația” lui pe drumul vieții. Cei doi povestesc cum s-au întâlnit într-o noapte ploioasă la Tokyo, punându-și tot felul de întrebări despre sensul vieții, miză, misiune importantă, trăitul cu pasiune față de lâncezeala în confuzie, spunând că, în decursul convorbirii lor, s-a ivit, la un moment dat, un cuvânt misterios, „ikigai”. Acesta fiind un concept japonez, semnificând „fericirea de a fi mereu ocupat”. Știam eu despre japonezi că sunt workaholics, dar mă interesa să aflu mai mult despre o artă de a trăi în bună relație cu sinele și cu ceilalți. Conceptul japonez pe care l-am amintit este în strânsă legătură, după opinia autorilor cărții, cu faimoasa longevitate a locuitorilor niponi de pe insula Okinawa, populată de multe persoane centenare. Ei au ajuns la concluzia că, pe lângă viața simplă, legată de natură a acestor locuitori din sudul Japoniei, care beau mult ceai verde, printre altele, aceștia sunt adepții filosofiei practice ikigai. Cercetările lor s-au concentrat mai cu seamă asupra unor subiecți din Ogimi, cunoscut sub denumirea de „satul centenarilor”, unde „bătrânii sunt activi și veseli până la capătul vieții”. Care sunt secretele lor, de unde această permanentă „atitudine pozitivă”, cum reușesc ei să-i trateze pe toți oamenii cu aceeași amabilitate, ca și cum ar fi frații lor? De unde le vine sentimentul puternic de apartenență la comunitate, de ce le place atât de mult munca în echipă, în ce fel își cultivă prieteniile, cum se întrajutorează, și cum își păstrează proaspătă bucuria de a trăi au fost curiozitățile lui Héctor Garcia și Francesc Miralles, ei intervievând mulți locuitori din Ogimi, pentru a ajunge la o concluzie. Care sună așa: totul este să-ți găsești ikigai-ul. Care este rațiunea fiecăruia de a trăi, și este ascunsă în interiorul și profunzimea ființei noastre. El este „motivul pentru care ne trezim dimineața”. Interesant este că, la japonezi nu există un cuvânt care să desemneze pensionarea, adică retragerea definitivă din activitate, așa cum este perceput acest termen la occidentali. A avea un scop în viață este cel mai important lucru pentru niponi. Dar, să ne oprim asupra câtorva dintre obiceiurile fericiților centenari, cu o vitalitate de invidiat. În primul rând, ei nu mănâncă niciodată până la sațietate, iar dieta lor este bogată în pește, multe legume, tofu și cartof dulce. Nu mânca pe săturate este, așadar, un principiu al ikigai-ului, celelalte fiind: Fii mereu activ, nu te pensiona niciodată/ Privește lucrurile cu calm/ Înconjoară-te de prieteni buni/ Fii în formă pentru următoarea ta aniversare/ Zâmbește/ Reconectează-te la natură/ Fii recunoscător/Trăiește clipa/ Urmeză-ți ikigai-ul. Sunt multe de învățat din înțelepciunea bătrânilor din Ogimi. Cele de mai sus alcătuiesc un fel de decalog, care nu pare deloc complicat. Japonezii prețuiesc mult frumusețea fulgurantă a clipei, lucrurile efemere. Ei spun că înțelept este să nu te plângi de trecut, să nu-ți fie teamă de viitor, tocmai pentru a putea să te bucuri de ziua de astăzi, care trebuie folosită cât mai bine, cât mai plăcut, ca să merite să ți-o amintești. Ikigai este o carte care se citește ușor, cu interes și plăcere, și care chiar te ajută să te mai limpezești, să-ți răspunzi la unele întrebări, ca să nu ajungi în impasul formulat în titlul articolului.

Drept încurajare, reproduc și un proverb japonez: „Când cazi de 7 ori, ridică-te de 8.” Încercați să puneți în aplicare, și succes cu ikigai-ul! 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.