Am în mână cartea regretatului Radu Beligan, „Între acte”, şi nu mă mai satur degustând-o. E plină de înţelepciune, dar de una caldă, directă, fără pretenţii de a fi urmată de alţii, de a da exemple, sfaturi de viaţă. Cum toţi îmbătrânim, că nu avem încotro, tare ne face bine să aflăm şi să citim lucruri care să ne încurajeze în această privinţă. Şi iată ce spune Radu Beligan (care mă uluia cu tinereţea lui de spirit): „Am trăit înaintarea în vârstă ca pe o detaşare de toate aceste poveri. A îmbătrâni înseamnă a arunca peste bord toate ideile preconcepute, înseamnă a deveni mai uşor, mai liber. Într-un anumit sens, eşti mai bătrân când eşti tânăr şi mai tânăr când eşti bătrân. Viaţa se scurge ca o permanentă şi progresivă delestare de prejudecăţi şi de constrângeri. Avea dreptate Picasso când spunea că îţi trebuie mult timp ca să devii tânăr.” Îmi plac paradoxurile ( aparente) din aceste rânduri care relevă un profund adevăr. Niciodată n-am făcut casă bună cu ideile preconcepute, vrând să iau singură în piept toate lucrurile, să-mi croiesc existenţa potrivit felului meu de a fi, de a gândi încotro s-o iau. Nu mi-a reuşit întotdeauna ce mi-am dorit, ce mi-am propus, dar, în mare, nu m-am trădat în convingerile mele, nu am renunţat la câteva idealuri. Pentru că simţeam, în adâncul meu, că trădarea de sine este cea mai dureroasă. Am rămas visătoare, călătorind, adesea, în nori, trăind în imaginaţie o viaţă paralelă, dar am picioarele pe pământ atunci când trebuie. Iar libertatea mea, la care ţin cel mai mult, nu a îngrădit nicicând libertatea celor de lângă mine. Ceea ce-mi doresc şi eu acum, pe măsură ce înaintez în vârstă, este să devin mai uşoară, mai liberă. Să elimin balastul, să reţin esenţialul, ceea ce contează cu adevărat. Să mai renunţ la unele exigenţe autoimpuse, la spiritul critic, el fiind tot o formă de orgoliu, la urma urmei. Cred că mi-am însuşit marea lecţie a lui Radu Beligan, un inegalabil maestru. Dincolo de prejudecăţi şi de constrângeri este mereu ceva nou de descoperit şi de trăit. Merită să încercăm! 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.