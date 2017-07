Locuitorii din Berești Tazlău au avut un oaspete de seamă, joi, 13 iulie. Tenismenul Horia Tecău, Ambasador Național al UNICEF în România, a venit din Capitală pentru a cunoaște echipa locală de implementare a unui proiect unic în țară și pe beneficiari. Campionul mondial de tenis a participat la activitățile Centrului Comunitar și s-a jucat cu copiii. „Mă bucur că am avut oportunitatea să cunosc profesioniștii de la nivel local care lucrează împreună, zi de zi, astfel încât copiii vulnerabili să poată crește alături de părinții lor, să fie iubiți și protejați și să meargă la școală”, a declarat Horia Tecău. ”Servicii comunitare pentru copii” nu este numit întâmplător proiect pilot sau proiect model, fiind primul de acest fel derulat în România. Județul Bacău nu a fost ales din cauză că are mai mulți minori neglijați, ci pentru că autoritățile județene și locale au fost receptive la inițiativa UNICEF de a implementa un sistem care să răspundă tuturor nevoilor copiilor, asigurând servicii sociale, educaționale și de sănătate, și să aibă, astfel, rezultate pe termen lung. Emulație, interes, bucurie… Horia Tecău i-a cunoscut pe cei care lucrează direct în acest proiect – un asistent social, un asistent medical comunitar și un consilier școlar -, și pe cei care îi sprijină,- cadre didactice și funcționari. Sportivul a vizitat, apoi, două familii care beneficiază de serviciile UNICEF. Prima are posibilități materiale extrem de reduse, mama fiind grav bolnavă și hipoacuzică, iar tatăl, șomer. Bărbatul muncește cu ziua, când găsește. Cei doi au cinci copii, doi la casele lor și trei foarte mici (2, 5 și 7 ani). A doua familie are trei copii și este, de asemenea, foarte săracă. Părinții au încercat să se angajeze, dar nu au reușit, fiind și cam firavi, susține primarul Dumitru Tulpan. Edilul apreciază foarte mult prezența UNICEF în Berești Tazlău: „Este un proiect care ne-a încântat încă de la început în sensul că aveam niște obiective sociale pentru realizarea cărora lucram cu trei asociații, iar UNICEF le completa perfect. Am asigurat spațiul necesar, un mijloc de transport și am făcut o radiografie nevoilor. Am reușit, împreună, să creăm o emulație a cadrelor didactice și să trezim interesul copiilor care, acum, vin cu plăcere la activități.” „Mi-aș dori ca toți copiii din România să beneficieze de sprijin astfel încât să se dezvolte armonios și să își poate împlini visele. Am văzut că acest lucru se poate întâmpla atunci când primăria, școala, profesioniștii și părinții lucrează împreună.” – Horia Tecău 8 SHARES Share Tweet

