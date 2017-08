Băcăuanii care-și doresc un sfârșit de săptămână ”altfel”, unde ”altfel” să însemne, în același timp, distracție, aer curat, liniște, dar și ”ceva delicios și răcoros” au, pe tot parcursul lunii august, o opțiune în plus: Grădina de Mure. Situată la 16 km de Bacău, pe drumul E 85 Bacău – Roman, lângă DJ207F, Berești-Bistrița, cu o întindere de 5.000 mp, Grădina poate reprezenta, în fiecare weekend din luna august, un loc de petrecere a timpului liber în care utilul cu plăcutul se combină perfect. Aceasta pentru că din Grădina de Mure poți pleca acasă și cu cantități considerabile de fructe culese chiar de tine, la preț redus. Sub motto-ul ”Culege singur fructele!”, băcăuanii sunt chemați să viziteze Grădina începând cu weekend-ul 5-6 august 2017.”Grădina este realizată după model nemțesc, butașii sunt luați de acolo și chiar ideea ”culege singur fructele!” vine de acolo. Ne bucurăm mult că oamenii oamenii sunt tot mai receptivi. Cei care vin la cules au, desigur, și o serie de avantaje. Culegătorii beneficiază de reduceri, în plus, gustă fructele și se pot convinge de calitate”, ne-a spus Cristian Totolea, producător. Cel mai mare avantaj îl au copiii care, pe tot parcursul șederii în Grădină, nu doar că au ce vedea și ce culege, dar pot mânca și mure cât poftesc. Grădina își deschide porțile pentru culegători sâmbătă și duminică, dis-de-dimineață, mai exact de la ora 8.00. 114 SHARES Share Tweet

