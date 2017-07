Festivalul Minifotbalului Românesc a fost deschis de competiția de copii care reunește la start opt echipe din țară. Gazdele de la FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” au luat o opțiune clară pentru medalii la categoria de vârstă 2008, surclasând ieri cu 10-1 pe Zimbrul Tulcea și trecând apoi cu 3-1 de Didi Iași. La categoria de vârstă 2009, gruparea băcăuană a început cu stângul, cedând meciul inaugural cu 4-1 în față Juniorului Botoșani. Dacă ziua de ieri a fost rezervată jocurilor din grupe, cea de azi programează partidele de clasament, semifinalele și finalele. La 2009, finala va avea loc de la ora 15.00, iar la 2008, va începe la ora 16.00. În cursul dimineții se va decide dacă finalele se vor disputa la baza sportivă TNT, ca și restul competiției sau vor fi mutate pe terenul din spatele Casei de Cultură, acolo unde e programată, de la ora 17.00, și festivitatea de premiere. 0 SHARES Share Tweet

