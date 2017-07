Înființată anul acesta, FC Dinamo Bacău își va începe pregătirile la nivel de seniori pe 1 august. Echipa va activa în eșalonul al cincilea al județului sub comanda lui Ghiță Chitic și Gabi Bojescu și va juca pe stadionul „Letea” . Chiar dacă nu are în comun decât numele cu fostul Dinamo Bacău care ajungea în 1970 în „sferturile” Cupei Orașelor Târguri, gruparea prezidată de Remus Pozânărea a primit și girul „Eroului de la Guadalajara”, Emeric Dembroschi

Începe de la zero. Iar din punct de vedere calendaristic, de la 1. De la 1 august, pentru exactitate. Înființată anul acesta, FC Dinamo Bacău nu a pierdut timpul de pomană. Din aprilie, când s-a derulat prima acțiune de selecție, gruparea fondată de profesorii de Educație Fizică Remus Pozânărea, Bogdan Ghica și Mihai Voicu a ajuns să aibă astăzi 65 de copii legitimați la grupele de juniori C, D și E. Și, așa cum aminteam, de la 1 august, pentru FC Dinamo Bacău începe un nou drum: cel al seniorilor. Echipa, care va fi antrenată de Ghiță Chitic și care îl va avea ca lider în teren pe Gabi Bojescu, a fost înscrisă în campionatul Ligii a V-a.

„Practic, începem de la zero, cu un grup de jucători care sunt dispuși să se alăture proiectului nostru doar din plăcerea de a juca fotbal pentru un club privat al orașului Bacău”, a declarat președintele FC Dinamo Bacău, Remus Pozânărea.

În jurul lui Bojescu se vor reuni câțiva fotbaliști cu experiență la nivelul Ligilor a II-a și a III-a, dar și mulți juniori de 17-18 ani. „Nu intenționăm să ne transformăm în echipă de old-boys. Miza este ca tinerii jucători crescuți la grupele de copii și juniori ale clubului nostru să aibă continuitate la nivel de seniori. În mod cert, pe parcursul campionatului, la prima echipă vor debuta și câțiva puști talentați de la grupa juniorilor C”, a punctat Pozânărea.

„Pentru mine este o provocare căreia m-am grăbit să-i dau curs deoarece proiectul este unul interesant, iar Bacăul, ca oraș, are nevoie și de echipe de seniori. Încă nu am definitivat lotul, însă am convingerea că acesta va fi unul competitiv”, a argumentat antrenorul celor de la FC Dinamo, Ghiță Chitic.

Viitoarea formație de Liga a V-a își va începe antrenamentele marți, 1 august, la ora 19.00, pe stadionul „Letea”, arenă ce va găzdui și partidele de campionat ale lui Bojescu și compania.

În afara numelui, noul FC Dinamo Bacău nu are nimic în comun cu gloriosul Dinamo Bacău, care, în primăvara lui 1970, devenea prima echipă din România calificată în turul patru al unei cupe europene la fotbal.

Cu toate acestea, cel mai bun fotbalist băcăuan al tuturor timpurilor, Emeric Dembroschi, omul care a activat timp de șapte ani la Dinamo și, ulterior, SC Bacău, a dat girul proiectului inițiat de Pozânărea, Ghica și Voicu. „L-am sunat pe domnul Dembroschi încă din primăvară și i-am dezvăluit proiectul nostru. I-am spus că dacă acel Dinamo la care a evoluat și domnia sa a constituit momentul de maximă glorie pentru fotbalul băcăuan, FC Dinamo Bacău 2017 se dorește a fi un altfel de început pe drumul performanței.

Domnul Dembroschi ne-a urat succes și chiar a glumit spunând că s-ar fi bucurat să afle că nu suntem numai trei profesori de sport, ci și trei milionari în euro deoarece demersul nostru este unul îndrăzneț, dar și costisitor”, a mărturisit președintele Remus Pozânărea. „Momentan, activitatea noastră se bazează exclusiv pe auto-finanțare, dar sperăm că, încetul cu încetul, grație transparenței și a unui management eficient, să atragem alături de noi câți mai mulți sponsori. Înființarea echipei de seniori poate constitui un argument în plus în relația cu mediul privat”, a adăugat Pozânărea.

Deocamdată, FC Dinamo Bacău numără zilele rămase până când echipa de seniori își va intra în pâine. AMR-ul e șase. Șase până la zero. Sau, dacă vreți, până la 1; 1 august.

80 de copii și-a propus să legitimeze în total FC Dinamo Bacău până la finalul anului. Deocamdată, gruparea băcăuană are 65 de copii, repartizați pe trei grupe de vârstă. De grupa juniorilor C (copii născuți în 2003-2004) se ocupă Mihai Voicu, care este și vice-președintele clubului, grupa juniorilor D (2005-2006) se află sub comanda secretarului general al FC Dinamo Bacău, Bogdan Ghica, în timp ce grupa juniorilor E (2007-2008) este antrenată, la comun, de Voicu și Ghica.

Dembroski, Dembrovschi, Dembroschi

Născut pe 6 octombrie 1945, la Câmpulung la Tisa, Emeric Dembroski (conform certificatului de naștere) a devenit cunoscut în fotbal sub denumirea de Dembrovschi. „Probabil că așa le-a sunat bine ziariștilor și comentatorilor de fotbal”, avea să declare cel desemnat drept jucătorul român numărul 1 la Campionatul Mondial din Mexic- 1970. În buletinul de identitate, fostul internațional este trecut cu numele Emeric Dembroschi.