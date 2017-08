În weekend se dă startul campionatului Ligii a IV-a. Bătălia pentru titlul județean și, implicit, pentru participarea la „barajul” de promovare în C se anunță mult mai acerbă față de anii trecuți. Gauss Bacău, CSȘM Bacău și Viitorul Curița sunt echipele care aspiră la accederea în eșalonul al treilea

Liga a IV-a pornește la drum la finalul acestei săptămâni. Cu 18 echipe în loc de 16. Și cu trei formații aflate în pole-position: Gauss Bacău, CSȘM și Viitorul Curița. Prima șansă la câștigarea campionatului o are Gauss. Cu un lot care aduna anul trecut, sub denumirea de Sport Club, 35 de puncte în Liga a III-a, lot căruia i s-au adăugat, recent, Marius Doboș și Ramon Gheorghe, Gauss are de partea sa valoarea și experiența. Un alt atu ar fi unitatea de grup. „Am rămas în formula de anul trecut, ceea ce spune multe despre unitatea care domnește la nivelul vestiarului”, declară Sebastian Păuceanu, conducătorul grupării ce va evolua în Liga a IV-a în locul Biruinței, Bacău. „E clar că ne dorim promovarea și vom face totul pentru a o obține”, nu are dubii antrenorul-jucător Andrei Întuneric. O singură incertitudine în ceea ce priveste Gauss-ul: locația în care-și va disputa meciurile de acasă, variantele fiind Letea-Veche și stadionul „Letea”.

Nou promovata CSȘM Bacău va evolua, ca și în sezonul precedent, pe „Letea”. Și tot ca în sezonul precedent, echipa care aparține de clubul Primăriei Bacău mizează, înainte de toate, pe tinerețea și pe elanul lotului. „Cel mai în vârstă jucător al nostru are 20 de ani: Nicodim”, spune antrenorul Gică Penoff, care, chiar dacă l-a pierdut pe Preda (ajuns la Aerostar), nu și-a pierdut încrederea în posibilitățile de creștere ale echipei sale: „Am pornit practic de la zero, am urcat etapă cu etapă și încă vrem să mai urcăm. Nu ascund că ne gândim la Liga a III-a, însă asta nu înseamnă că simțim vreo presiune. Important este ca acești copii sa progreseze cât mai mult”.

Realizatoare a eventului campionat-Cupă, Viitorul Curița vine după ratarea barajului de promovare (0-1 și 3-4 cu Sănătatea Darabani) și, mai nou, după eliminarea din prima fază națională a Cupei României: 0-2 cu Cimentul Bicaz. „Eu am încredere că în noul campionat vom arăta bine și vom elimina din greșelile trecutului”, afirmă antrenorul Curiței, Constantin Ene, care, pe lângă aducerea lui Flenchea și C. Blănaru, promite încă două surprize la nivelul lotului: „Cam pe joi, îi avem la noi”. Iar sâmbătă începe campionatul.

Programul primei etape

Sâmbătă, 19 august, ora 11.00: AS Filipești- Viitorul Curița.

Sâmbătă, 19 august, ora 18.00: CSȘM Bacău- AS Negri, UZU Dărmănești- Voința Gârleni, Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Dofteana, Siretul Bacău- AS Măgura Cașin, Fl. Roșie Sascut- AS Târgu-Ocna/ AS Bârsănești.

Duminică, 20 august, ora 11.00: Voința Oituz- Gloria Zemeș, Vulturul Măgirești- CSM Moinești.

Nume noi în campionatul județean

Echipe promovate din Liga a V-a: CSȘM Bacău și UZU Dărmănești. În condițiile în care AS Târgu-Ocna, care are termen de înscriere până miercuri, 16 august, va declara forfait, cea de-a 18-a componentă a campionatului Ligii a IV-a, ediția 2017-2018 se profilează a fi cea de-a treia clasată în sezonul precedent din eșalonul al cincilea, AS Bârsănești.

Echipe apărute în urma unui contract de cesiune: ACS Gauss Bacău în locul Biruinței Letea-Veche Bacău.

Echipe retrogradate din Liga a III-a: niciuna.

Obligatoriu, un jucător Under19

Spre deosebire de sezonul trecut, în care echipele de Liga a IV-a aveau obligativitatea utilizării unui jucător Under 21, în noul campionat, cele 18 formații sunt forțate de prevederile AJF să folosească un jucător U19, născut după data de 01.01.1998.

Noul Comitet Executiv al AJF Bacău

Duminică a avut loc Adunarea Generală de alegeri a noului Comitet Executiv al Asociației Județene de Fotbal Bacău. În prezența vicepreședintelui FRF, Octavian Goga, ca președinte al Comitetului Executiv al AJF a fost ales Cristian Sava, în timp ce vicepreședinți au fost votați Nelu Hârlea și Marius Ionică. Ceilalți membri ai Comitetului Executiv sunt Eugen Gal (reprezentantul Ligii a IV-a), Gheorghiță Simion (reprezentantul Ligii a V-a) și Dan Crețu (reprezentantul campionatelor de juniori).

2012

este ultimul an în care o câștigătoare a campionatului județean al Bacăului a promovat în Liga a III-a. Este vorba de CSM Moinești antrenată de Sorin Trofin. De atunci, campioanele Bacăului fie nu s-au prezentat la „baraj” (Sport Club II în 2015), fie l-au pierdut (aceeași Sport Club II în 2014, Gauss în 2016 și Viitorul Curița în 2017), fie l-au câștigat, dar nu au avut o situație financiară care să le permită activarea în eșalonul al treilea, cum a fost cazul celor de la AS Negri în 2013.