Aerostar va debuta în campionat pe 26 august, pe terenul nou promovatei CSM 2007 Focșani, dar va avea ca adversare în lupta pentru promovare pe Csikszereda, AFC Hărman și Oțelul Ce urmează după o veste rea? Una bună. Miercuri, s-a stabilit țintarul Ligii a III-a, singura reprezentantă a Bacăului la acest nivel, Aerostar, urmând să înceapă campionatul pe 26 august, pe terenul nou promovatei CSM 2007 Focșani, pe care o cunoaște din pregătiri: 2-2 în deplasare și 5-1 acasă. Până în etapa a opta, când se va deplasa la Miercurea Ciuc, echipa lui Cristi Popovici va avea parte de un program relativ favorabil. Asta drept compensație pentru „ceasurile rele” de marți, când s-a stabilit componența Seriei I; una de 15 echipe (după retragerea Ghimbavului), în care „aviatorii” le vor avea drept contracandidate în lupta pentru promovare pe Csikszereda Miercurea Ciuc, AFC Hărman și Suporter Club Oțelul Galați. Totodată, Aerostar va avea de înfruntat și pericolul „indirectelor”, în Seria I făcându-și loc patru echipe din Galați, dar și „cooperativa de fotbal maghiară” din Harghita și Covasna. Deși se preconiza că vor fi mutați în Seria a V-a, ciucanii lui Robert Ilyes și Bakjo Barna au rămas în Seria I, de unde au fost „exmatriculate” în schimb Olimpia Râmnicu-Sarat și Sportul Chișcani. „E clar că avem parte de o serie grea, dar obiectivul nostru rămâne neschimbat. Vreau ca finalul turului să ne găsească pe primul loc sau, în cel mai rău caz, pe doi, la o diferență mică de puncte față de lideră”, a declarat Cristi Popovici, care își dorea un start de campionat în deplasare: „Mi s-a îndeplinit această dorință. Nu pot spune, în schimb, că mă bucur foarte mult că întâlnim în prima etapă pe CSM 2007 Focșani, o echipă pe care o văd în prima parte a clasamentului. Singurul avantaj este că am jucat cu Focșaniul, o cunoaștem și știm la ce să ne așteptăm. O astfel de variantă este de preferat unei confruntări cu o formație mai slab cotată, dar despre care sa nu ai multe informații. E bine, de asemenea că în primele etape programarea ne permite un rodaj al echipei”. Componența Seriei I: CSM Bucovina Rădăuți (SV), ACS Sănătatea Darabani (BT), CSM Roman (NT), CSM Pașcani (IS), AFC Odorheiu Secuiesc (HR), AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (HR), CS Aerostar Bacău (BC), ACS Olimpic Cetate Râșnov (BV), AFC Hărman (BV), ACS KSE Târgu-Secuiesc (CV), CSM 2007 Focșani (VN), CS Avântul Valea Mărului (GL), Sporting Liești (GL), Metalosport Galați (GL) și ACS Suporter Club Oțelul Galați (GL). Programul din tur al Aerostarului: Etapa I (26 august): cu CSM 2007 Focșani, în deplasare.

Etapa a II-a: cu Bucovina Rădăuți, acasă.

Etapa a III-a: cu Sănatatea Darabani, în deplasare.

Etapa a IV-a: cu CSM Pașcani, acasă.

Etapa a V-a: cu Avântul Valea Mărului, în deplasare.

Etapa a VI-a : cu cu KSE Târgu-Secuiesc, acasă.

Etapa a VII-a: cu CSM Roman, în deplasare.

Etapa a VIII-a; cu Csikszereda Miercurea-Ciuc, acasă.

Etapa a IX-a: cu Olimpic Cetate Râșnov, în deplasare.

Etapa a X-a: cu Sporting Liești, acasă.

Etapa a XI-a: stă.

Etapa a XII-a: cu Metalosport Galați, în deplasare.

Etapa a XIII-a: cu AFC Hărman, acasă.

Etapa a XIV-a: cu Oțelul Galați, în deplasare.

Etapa a XV-a: cu AFC Odorhei, acasă.

