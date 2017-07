Prima etapă a proiectului de finanțare nerambursabilă intitulat „Sportul de masă, o antecameră a sportului de performanță” inițiat de CS Aerostar Bacău și aprobat de Consiliul Local în baza Legii 350/ 2005 a fost finalizată săptămâna trecută. Este vorba despre ediția 2017 a Cupei Aerostar rezervată jucătorilor fără limită de vârstă. Derulată în perioada 12- 20 iulie, faza finală a competiției a avut ca punct terminus confruntarea dintre Cosmos și Agan. Finala și, implicit, trofeul au fost adjudecate de Cosmos, premierea fiind efectuată joi seara, în prezența președintelui CS Aerostar, Doru Damaschin și a a președintelui secției de fotbal, Valerian Voicu. 56 SHARES Share Tweet

