Festivalul ,,Film mai aproape" aduce filmul românesc în atenția băcăuanilor prin proiecții în aer liber dar și alte zone care se doresc a fi ,,reactivate". Cei care au pus bazele acestui proiect își doresc să transmită băcăuanilor că mersul la cinematograf trebuie să fie un obicei, nu doar pentru popcorn sau suc. Programul propus este unul variat care ajuge să cuprindă toată paleta de filme de la documentare sau filme hororr până la acele filme care au fost nominalizate la Cannes. Ziua de vineri a debutat cu documentarul „Un film mai puțin vesel mai mult trist poetic și sfătos", în regia lui Cornel Mihalache realizat anul trecut care are acțiunea plasată în orașul Maramureș. Festivalul se desfășoară până luni, 27 august. În cadrul aceluiași proiect are loc Școala de Vară ,,Film mai aproape". „Este unul dintre puținele proiecte de acest gen din România, aș putea spune că este o ediție pilot. Din fericire până acum nu am avut probleme în desfășurarea Școlii de Vară la care s-au înscris 14 elevi cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani, care au venit din toate orașele țării" – ne-a spus, Georgiana Barcan organizatoare a festivalului Școala de Vară ,,Film mai aproape" se desfășoară pe parcursul a zece zile, iar la finalul acestora vor fi realizate 4 scurt-metraje pe care elevii trebuie să le producă pe echipe și care vor fi premiate pe diferite secțiuni (Cel mai bun scenariu, cel mai bun regizor, cea mai bună actriță etc.). Elevii au parte și de un sprijin însemnat. „Ei sunt îndrumați de cineaști români care au venit special la Bacău ca să îi învețe pe aceștia tainele cinematografiei", a mai adăugat, Ioana Pop organizatoare a festivalului „Film mai aproape" „Inițial am fost surprins că în Bacău cineva să s-a gândit facă un asemenea festival, o asemenea Școală de Vară, un proiect de anvergură, zic eu pentru Bacău și care poate prin dezvoltare să ajungă la o însemnătate mai mare pe plan național. Publicul băcăuan ar trebui să iasă mai mult din casă și să meargă la cinematograf, acesta a și fost un punct interesant al proiectului readucerea la viață a cinematografului central care din păcate se confruntă cu o situație complicată. " – Amedeus Spătaru , trainer la Școala de Vară ,,Film mai aproape"

