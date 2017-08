De câteva zile, în zona şantierului podului care ar fi trebuit să supratraverseze DN2F Bacău – Vaslui, este agitaţie. Muncitorii taie fierul-beton care ar fi trebuit să constituie armătură podului iar metalul este încărcat în camioane ale REMAT, firma de recuperare a materialelor reefolosibile. „Am vorbit cu ciobanul Vasile care-şi are sălaşul în pustietatea dintre Holt şi Săuceşti şi care s-a procopsit cu ceva grămezi gigantice de moloz depozitat pe proprietatea lui. I-a înjurat politicos şi pe proiectanţii care-au plasat podul pe tăpşanul lui, şi pe turcii care l-au cadorisit cu munţii de pământ în bătătura bordeiului şi mi-a zis că „ăştia taie şi cară fierul de vreo săptămână. De-abia l-au pus, nu-i juma de an de-atunci, nu-i păcat? Trebuia să-l lase dracu acolo, când vin ăilalţi, să continue treaba, nu s-o ia de la capăt. Da, na, ce să facem, ş-aicea-i ca-n România: doi încarcă, cinci descarcă” – a scris Val Mănescu pe blogul sau. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) spune că turcii au dreptul sa valorifice fierul. „Şantierul respectiv nu a fost predat de constructori şi tot ceea ce se află acolo este încă în gestiunea turcilor. Noi oricum nu le-am plătit şi nu le-am fi plătit ce e acolo pentru că nu putem consideră finalizate lucrările. Aşa că turcii vând la fier vechi armătura că să-şi mai recupereze din cheltuieli” – ne-a declarat Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR. Reamintim ca lucrarile la Centura Bacăului au fost sistate dupa ce compania turceasca declarata castigatoare a licitatiei a anuntat ca nu mai poate continua lucrarea. Contractul prin care lucrările au fost atribuite turcilor a fost semnat anul trecut în mai, însă lucrările nu prea au avansat. Valoarea lor ajunge la aproape 400 de milioane de lei, sumă din care turcii au încasat anul trecut 80 de milioane de lei ca avans. 62 SHARES Share Tweet

