Absolvenții învățământului profesional și tehnic, din clasa a XI-a cu nivelul 3 de calificare, din municipul Bacău, care au obținut la examenul de certificare a calificării profesionale din sesiunea iulie 2017 calificativul ”Excelent”, 100 puncte (echivalentul notei 10,00) vor fi recompensați de Consiliul local cu câte 500 de lei. Decizia a fost adoptată în ședința extraordinară de marți, 22 august. „Anul 2017 este dedicat de Ministerul Educației tocmai promovării învățământului profesional și tehnic, motiv pentru care atât eu, cât și colegii din coaliție susținem acest demers de stimulare a elevilor care au obținut rezultate foarte bune“ – a declarat Dragoș Daniel Ștefan, viceprimarul municipiului Bacău. „Dezvoltarea şi bunăstarea unei ţări, adică a cetăţenilor săi, depinde de calitatea educaţiei şi formării profesionale deoarece, numai prin intermediul unor profesionişti bine pregătiţi în domeniile lor de activitate, care susţin şi contribuie la creşterea atractivităţii economice, progresul poate fi asigurat. Așadar, în ultimii ani, importanţa învăţământului profesional în România, sub forma şcolilor profesionale, a crescut. Ele pregătesc viitorii meseriaşi, printr-o instruire de specialitate, adecvată unei calificări. Astfel, considerăm că și efortul susținut al acestor elevi merită să primească aprecierea noastră, ea constituind o premieră pentru municipiul Bacău“ – spune Gabriel Stan, consilier local. Îi felicităm și le dorim să își găsească un loc de muncă în concordanță cu pregătirea lor. Așa cum am mai spus și anterior, susțin această formă de învățământ care aduce beneficii de toate părțile: tinerii sunt integrați pe piața muncii, firmele au angajați pregătiți, nivelul de trai crește, iar Bacaul își păstrează tinerii”.

– Dragoș Daniel Ștefan

viceprimarul municipiului Bacău

