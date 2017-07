– bonificația este acordată de administratorul Școlii de șoferi “Smart driving” – susținător al acestei cauze, administratorul vrea să încurajeze astfel donarea de sânge Inițiatorul acestui proiect este Vasile Ignat, fost militar, administrator unic la Școala de șoferi și legislație rutieră “Smart driving”. L-am întâlnit pe când își aștepta o elevă, așezat cuminte în scaunul din dreapta șoferului, completând de zor niște documente. Mașina nouă, roșie, era cu portierele deschise, ca să se aerisească cât mai bine. Eleva programată pentru conducere mai întârzia, drept pentru care motorul luase o pauză binemeritată, iar aerul condiționat fusese oprit. Tipul volubil, îmbrăcat cu un tricou alb, cu însemnele școlii de șoferi pe el, inspira de la distanță respect. Intrând în vorbă cu el, am realizat imediat că determinarea lui vine din pregătirea militară de ani de zile. Acum este pensionar și nu am avut niciun dubiu că nu știe ceva despre mașini, aflând că a absolvit Institutul Militar de Tancuri și Auto Pitești. De când a pus capăt carierei militare, Vasile și Ani Ignat s-au apucat de business. A demarat activitatea în luna mai 2007, cu două mașini, iar în timp, afacerea s-a extins. Vasile Ignat spune că i-a plăcut mereu corectitudinea și tocmai de aceea, pentru a nu-i induce în eroare pe cursanți, a ținut să precizeze că “Smart driving” nu are nimic în comun cu “SmartABC”, firmă despre care spune că i-a “împrumutat” logo-ul, iar din această cauză, neînțelegerile au ajuns să fie clarificate în instanță. Din fericire, partea frumoasă a afacerii are legătură cu elevii școlii. Mai exact, donatorii de sânge beneficiază de cursuri gratuite de legislație rutieră, tocmai pentru a-i încuraja pe tineri să doneze pentru semenii lor aflați în suferință. “Am un respect deosebit pentru cei care donează sânge și m-am gândit că aceștia merită o reducere la taxa de școlarizare. Cei care fac dovada că au donat sânge beneficiază de cursul de legislație gratuit. Până acum am avut numeroși cursanți care au donat sânge și au venit la noi, iar eu mă bucur nespus știind că pot contribui indirect la salvarea unor vieți”, declară Vasile Ignat, administratorul școlii de șoferi. Un cursant trebuie să urmeze 24 de ore de legislație rutieră în două săptămâni, iar în alte două săptămâni ar trebui să conducă aproximativ 30 de ore. Cei care vor să se pregătească în vederea obținerii permisului de conducere plătesc o taxă de școlarizare de 1.000 de lei dacă conduc mașini românești sau 1.100 de lei dacă vor să învețe să conducă pe mașini de proveniență străină. 11 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.