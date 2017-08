Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, va organiza o întâlnire cu cetățenii plecați la muncă în străinătate, care vin acasă, în luna august, pentru a-și revedea familia. „Speranța mea este ca unii dintre moineștenii care muncesc în străinătate și au pus deoparte un bănuț să se întoarcă acasă și să deschidă o mică afacere sau, dacă lucrează la o mare companie, să intermedieze o relație cu aceasta, să prezinte avantajele zonei și facilitățile pe care noi le acordăm. În primul rând, la această întâlnire, care sperăm să nu fie singura, am vrea să aflăm ce așteptări are diaspora moineșteană de la noi, cei care lucrăm în administrație”, a declarat Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Întâlnirea se va derula sub sloganul „O ceașcă de cafea și o vorbă bună”, la Centrul Cultural „Lira” din Moinești, pe 12 august. „Consider că administrația locală trebuie să-și concentreze eforturile pentru rezolvarea problemelor tuturor moineștenilor, indiferent unde se află aceștia”, a mai spus Valentin Vieru. După discuțiile cu „stranierii”, toți moineștenii vor fi invitați în Parcul Băi, unde maestrul Emy Drăgoi, considerat cel mai bun acordeonist de jazz al momentului, declarat „Artistul anului” în Franța, și fiicele sale vor susține un concert pe noua scenă a Teatrului de Vară. 43 SHARES Share Tweet

