Viitorul Curița va întâlni azi, de la ora 17.30, în deplasare, pe Cimentul Bicaz Astăzi debutează faza națională a Cupei României. Primul tur aliniază la start cele 42 de câștigătoare ale fazei județene a trofeului și zece echipe care au evoluat în ediția precedenta a Ligii a III-a. Runda inaugurală a cupei consemnează o singura prezență băcăuană: cea a Viitorului Curița. Realizatoare a eventului județean, Viitorul Curița întâlnește azi, în faza întâi a Cupei, pe nemțenii de la Cimentul Bicaz, într-un meci cu caracter de manșă unică. Întâlnirea va avea loc la Bicaz și va începe la ora 17.30. În cazul unui scor egal la finalul celor 90 de minute se va recurge la două reprize de prelungiri, iar dacă egalitatea va persista, departajarea se va face în urma loviturilor de la 11 metri. Chiar dacă vor evolua în deplasare, curițenii speră să treacă de barajul de la Bicaz. „Mergem la Bicaz să ne jucăm șansa”, a declarat antrenorul celor de la Curiță, Costică Ene, care s-a declarat nemulțumit de împerecherile făcute de cei de la FRF: „Nu știu cum Dumnezeu s-a nimerit să joace între ele tocmai câștigătoarele campionatelor județene. De-acum asta e, lamentările nu-și mai au rostul. Mi-aș dori să ne calificăm și să aducem la Onești o echipă dintr-o ligă superioară”. În linii mari, Curița mizează pe lotul cu care a câștigat campionatul Ligii a IV-a și cu care ulterior a pierdut barajul de promovare în C. „Suntem în discuții cu doi -trei jucători. Ne dorim foarte mult un portar și un fundaș central”, a spus Costică Ene. Până la găsirea unui portar și a unui stoper, gruparea din Curița este aproape de a bate palma cu jucătorul de bandă dreaptă Cosmin Blănaru, ultima oară la Pașcani, după ce a mai jucat, printre altele, la SC Bacău și Aerostar. „Într-adevăr, suntem pe cale de a-l legitima pe Blănaru. Avem nevoie de jucători cu experiență”, a întărit antrenorul Viitorului Curița. Din turul următor al Cupei României, programat pe 23 august, intră în scenă și celelalte divizionare C, printre care și Aerostar Bacău. 4 SHARES Share Tweet

