Prin găzduirea unei lansări de carte a tânărului Mădălin Vlăduț Crăciun (originar din comuna Livezi dar care lucrează în străinătate), Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” a fost asaltată de iubitorii de poezie. Bucuria lui Mădălin Vlăduț Crăciun, autorul volumului “Bucurii nejefuite” a fost foarte mare când a văzut printre cei prezenți la acest eveniment pe foștii săi profesori, de la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” din Onești (pe care l-a absolvit anii trecuți). Au fost prezenți la Aula bibliotecii oneștene preoții din satul Scăriga (com. Livezi), mulți colegi și prieteni ai autorului dar și tinere speranțe ale muzicii, ce au dat o notă de culoare și de inedit acestei lansări de carte, la care au participat și români din diasporă (din Italia), îndrăgostiți de versurile tânărulu poet. Fiind gazdă a acestei lansări , reprezentând biblioteca oneșteană Doina Brumă a remarcat faptul că “această carte este născută din dorul de țară. Mădălin Vlăduț Crăciun își dorește foarte mult să comunice, are multe sentimente pe care vrea să le împărtășească. Versurile sale sunt de o sinceritate debordantă, «o adevărată comoară», deși unele au și stângăcii!” Cu o mare dezinvoltură autorul a mărturisit că scrie de la vârsta de 14 ani, inspirându-se de orice lucru din jur. “Îmi place să cred că poeziile mele cuprind toată lumea și puțin mai mult, ca oamenii să se regăsească în aceste creații”, a declarat Mădălin Vlăduț Crăciun, care a bucurat spectatorii prezenți cu lectura mai multor poeme. Talentatele interprete Miruna Ardeleanu și Bianca Iftime au susținut două momente artistice deosebite iar “profa” de Limba romană Anamaria Berilă (de la Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” din Onești), a felicitat tânărul aspirant la “titlul de poet” pentru reușita apariției acestei cărți. Cu multe emoții a vorbit și Mihail Bucur, preot paroh al Bisericii Ortodoxe din satul Scăriga, ce îl știe pe autorul cărții “din anii în care a fost « purtătorul de lumină», ce ajuta preotul la slujbă”. Nutrind speranța că “cei plecați la muncă în străinătate se vor întoarce în țară”, preotul Mihail Bucur a menționat:” Cinste familiei Crăciun, pentru că a dat un rod bun pentru satul Scăriga! Facă Bunul Dumnezeu ca poeziile sale să fie hrană pentru cititori!” Venind de la Roma, de la cenaclul diasporei române unde Mădălin Vlăduț Crăciun s-a prezentat cu prima sa carte, poeta Elena Ifrim (din Buhuși), a creat o atmosferă înnălțătoare recitând, cu patos și evlavie religioasă, mai multe poezii vibrante din care răzbate înstrăinarea de patrie. Și pentru “a ilustra” nu numai această sublimă lansare de carte asupra căreia a plutit aripa poeziei dar și puterea sentimentelor de la mii de kilometri depărtare așa cum sunt acestea prezente în poemele cărții de debut a tânărului autor de la Livezi, iată o mențiune în fapt, despre casa părintească: “Minunată și albăstrie / o revăd în orice pas / n-am să uit acea chilie / unde mama s-a retras …// Iar acei bujori din veacuri / strig cu drag și scump amor / să revin la ei, în straturi / că se vor usca de dor…” 2 SHARES Share Tweet

