Cupa Municipiului Vaslui, desfășurată în perioada 13-15 august a adus prima victorie din această vară pentru handbaliștii CSȘM Bacău. Și, totodată, locul 3 la patrulaterul la care au mai participat, alături de gazdele de la HC Vaslui, alte două prim-divizionare: CSM Făgaraș și CSU Suceava. Băcăuanii au pierdut primele două jocuri, revanșându-se în ultima zi a turneului, atunci când au trecut la limită de HC Vaslui. Pe lângă locul 3, „csmeii” și-au trecut în cont și un premiu individual, Ionuț Broască fiind desemnat golgeterul turneului, cu 26 goluri. CSM Făgăraș- CSȘM Bacău 35-26 (17-10). CSȘM Bacău: Freiwald, Rusu, Crăciunescu- Ionescu (7 goluri), Broască (3), Oancea (3), Păunică (2), Dumitriu (2), Juverdianu (2), Bălan (2), Doboș (2), Cotinghiu (2), Atănăsoaei, Paunescu. CSU Suceava- CSȘM Bacău 32-30 (18-15). CSȘM Bacău: Rusu, Freiwald, Crăciunescu- Broască (11), Juverdianu (8), Ionescu (3), Doboș (2), Cotinghiu (2), Dumitriu (1), Păunică (1), Balan (1), Oancea (1), Burbulea, Atănăsoaei, Păunescu. HC Vaslui- CSȘM Bacău 28-29 (18-17). CSȘM Bacău: Rusu, Freiwald, Crăciunescu- Broască (12), Cotinghiu (4), Ionescu (3), Juverdianu (3), Păunica (2), Doboș (2), Burbulea (1), Atănăsoaei (1), Oancea (1), Dumitriu. Clasamentul final: 1) CSU Suceava, 2) CSM Făgăraș, 3) CSȘM Bacău, 4) HC Vaslui.

Weekendul viitor, între 25 si 27 august va avea loc Cupa Municipiului Bacău, la care vor fi prezente, alături de CSȘM, alte trei divizionare A: HC Buzău, CSU Danubius Galați și CSM II București.

