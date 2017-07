Copiii defavorizați din municipiul Moinești au beneficiat, timp de două săptămâni, de o tabără de vară organizată de Fundația Libra, cu sprijinul Primăriei. La acest proiect participă 12 copii britanici și 15 copii moineșteni, sub îndrumarea a patru traineri englezi. Copiii au vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Voluntarii britanici au organizat work-shopuri, activități și concursuri de dans, muzică, sport, scopul fiind integrarea socială a copiilor care provin din familii fără venituri, a copiilor cu handicap, a celor de etnie romă, dar și a copiilor integrați în programul after-school al Școlii gimnaziale „Tristan Tzara”, școală care a găzduit tabăra. „Fundația Libra organizează astfel de tabere si în alte orașe ale României, însă Moinești este singurul loc în care britanicii sunt găzduiți de 12 familii voluntare, arată Valentin Vieru, primarul municipiului. Gazdele, pe lângă faptul că s-au implicat activ în acțiunile desfășurate în cadrul proiectului, au avut și rolul de promotori ai culturii și tradițiilor românești, weekend-urile fiind dedicate în întregime timpului în familie.” Tabăra de vară din Moinești se va încheia pe 21 iulie. 8 SHARES Share Tweet

