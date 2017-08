În timp ce aproape toate galeriile de artă din Bacău au program de vară, oferind publicului doar expoziţiile permanente sau cele rămase încă din „sesiunea de primăvară”, Marius Frantz, artist şi manager al Galeriei „Velea”, şi-a invitat prietenii, amatorii de artă contemporană, la o expoziţie de grup, cu lucrări care au fost iniţial expuse, în premieră, într-un spaţiu neconvenţional, în aer liber, la Snobbish Burger, de pe str. Băncii. Cu două galerii de artă private, Velea şi Karo, strada Oituz ar putea deveni, în timp, atractivă şi pentru turişti, aşa cum se întâmplă, păstrând evident proporţiile, în Cartierul Montmartre din Paris, spunea artistul Ilie Boca, la unul dintre vernisajele de la KARO, amintnd că la doar câţiva paşi se află Galeriile Frunzetti, şi cercul s-ar putea închide cu Biblioteca „Costache Sturdza” (care are deschisă permanent o expoziţie de artă), Galeriile ALFA şi Muzeul de Artă. O idee bună pentru operatorii de turism, incluzând în vaucerele proprii Turul Galeriilor de Artă, dacă tot spunem mereu că nu avem ce vizita în Bacău. Cu termometrele date peste cap (38 de grade), la sfârşitul săptămânii trecute, în timp ce majoritatea băcăuanilor s-a refugiat la pădure, în parcurile oraşului sau, de ce nu, pe Litoral, mai mulţi tineri, printre care am remarcat şi prezenţa directorului Teatrului „Bacovia”, Eliza Noemi Judeu, a poetesei Violeta Savu, redactor al Revistei „Ateneu”, a artiştilor Ioan Burlacu şi Marius Crăiţă Mândră, au intrat în Galeriile VELEA, pentru a se întâlni cu creaţiile a cinci artişti, pe care îi recomandă tinereţea şi pasiunea comună: arta plastică contemporană. La etaj, au expus graficianul Marius Frantz, pictorii Dragoş Burlacu şi Obie Platon (cunoscut mai ales ca reprezentant al street-art), sculptorul bulgar Krasimir Metodiev, cu o singură lucrare – „Figură introvertită”, Ştefan Radu Creţu (Sibiu), cu două lucrări de artă în mişcare. După occidentalul timp rezervat întâlnirii privitorilor cu arta de pe simeze şi socializării publicului cu artiştii prezenţi, la o bere rece, ne-a introdus în noul proiect Ledge artistul Dragoş Burlacu: „După succesul de la Snobbish, am adus expoziţia într-un spaţiu clasic al unei săli pentru expoziţii. Sunt aici peste 20 de lucrări, diferite ca gen şi stil, pictură, sculptură, grafică, obiect, video, semnate de artişti aparţinând aceleaşi generaţii, pe care i-a unit preocupările comune: arta plastică. Galeriile Velea devin astfel un loc unde tinerii pot expune, se pot întâlni cu amatorii de artă contemporană, pot construi noi proiecte”, a spus Dragoş Burlacu. Faţă de expoziţia de la Snobbish, la Galeriile Velea am remarcat lucrări noi ale lui Obie Platon ( „Beţe în roate” şi „Camera video cu coarne”), excepţionala grafică în serie a lui Marius Frantz „Decizie”, cei prezenţi zăbovind mai mult timp în faţa celor două lucrări, premieră pentru Bacău, ale lui Dragoş Burlacu, ulei pe tablă inox („Oglindă”), dar şi la o altă premieră, de data acesta pentru artist: lucrarea video „Emigranţii”. Artist şi manager, Marius Frantz, a făcut şi oficiile de gazdă, însoţind pe fiecare vizitator prin expoziţie, oferind informaţii… ”Vă mulţumesc că aţi venit, gestul vostru ne bucură şi ne dă încredere că proiectele noastre, derulate şi cu sprijinul Asociaţiei PUNCT, despre care am mai vorbit, au deschiderea necesară unui public tânăr, pe care îl aşteptăm aici pentru a crea împreună noi evenimente. Oraşul are potenţial, tinerii sunt receptivi la nou şi au nevoie de un cadru pentru exprimare, pe care îl găsesc aici, unde îi aşteaptă artişti, antreprenori, oameni de afaceri, care le pot aplica ideile, proiectele”, a precizat şi Marius Frantz. Dacă oraşul are potenţial, şi Galeriile Velea au, Marius s-a întors acasă de la Cluj, Dragoş a lăsat Bucureştiul şi a revenit în Bacău, iar Asociaţia PUNCT oferă încredere şi logistica necesare unor proiecte de anvergură. 1 of 19 20 SHARES Share Tweet

