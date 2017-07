În urmă cu trei ani, cotidianul “Deşteptarea” vestea populaţia că bătrânii comunei Dămieneşti şi cei din împrejurimi vor avea parte de un Centru de îngrijiri pentru persoane vârstnice. Primarul Puiu Ciobanu (foto) începuse demersurile pentru autorizaţiile necesare amenajării acestui centru social de prin anul 2013 şi abia în primăvara anului 2014 a primit avizul favorabil. De atunci şi până în prezent, autorităţile locale şi constructorii au dus o muncă colosală pentru a da viaţă clădirii actuale. Practic, Centrul de îngrijiri pentru persoane vârstnice funcţionează pe ruinele renumitului Spital Dămieneşti, acolo unde erau internate persoane cu probleme psihice. “Practic, prima parte a proiectului este finalizată. Clădirile renovate au dotările necesare, iar în prima etapă, centrul social va găzdui 34 de persoane aflate în dificultate. Centrul se va extinde ulterior cu o altă clădire, iar numărul beneficiarilor se va dubla. Cerere există din mai multe comune învecinate”, declară Puiu Ciobanu, primarul comunei Dămieneşti Prin înfiinţarea acestui centru social, se mai creează încă 10 locuri de muncă în localitate. Condiţia primirii în acest centru este ca beneficiarul sau aparţinătorii acestuia să contribuie la cheltuielile lunare cu minim 1.000 de lei, pentru că autorităţilor locale li se cere să se autofinanţeze. Puiu Ciobanu spune că acest cămin pentru bătrâni este necesar în localitate pentru că populaţia este îmbătrânită, iar aparţinătorii bătrânilor sunt împrăştiaţi prin lume. Primarul a luat iniţiativa construirii/amenajării unui astfel de spaţiu pentru vârstnici, în momentul în care, într-o iarnă, a găsit-o pe o bătrână moartă în casă, din cauza frigului. De atunci, a promis că nu va mai lăsa niciun bătrân nesupravegheat. 57 SHARES Share Tweet

