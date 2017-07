,,Să ne bucurăm, așadar” cu ,,gaudeamus igitur” că avem despre ce consemna. Urbea noastră, destul de bine industrializată, merita două universități de învățământ superior, după avântul luat imediat în 1990. Reprezentanți de marcă ai literaturii noastre au fost aleși să le poarte, spre posteritate, numele și menirea. La stat sau la privat? Ideea înființării unei facultăți private a urmat, cum era firesc, inițiativelor care deja se materializau în întreaga țară. Peste tot, în orașele mari, erau cooptați în astfel de proiecte profesori universitari cu renume, tineri oameni de afaceri cu viziuni mai largi și perspective în viitoarea economie de piață. Oamenii politici au achiesat și ei, răspunzând cu celeritate proaspetei oferte apărute pe piața muncii. Sedii noi, moderne, și dascăli recunoscuți pe plan profesional, au răspuns inițial unei nișe creată de tineri… și mai puțin tineri, care doreau să se împlinească educațional și profesional. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.