Prețul de pornire pentru vânzarea directă, cu pas de supraofertare, a Platformei Carom Onești scade la 8,6 milioane de euro (fără TVA), de la 11,5 milioane inițial și numai 9 milioane de euro în luna ianuarie. Organizatorul licitației, ZRP Insolvency SPRL București, lichidatorul judiciar al proprietarului Carom, compania Energy Bio Chemicals București (aflată în faliment), a anunțat noul termen pentru depunerea ofertelor, care este 21 august. Numai garanția de participare la licitație era de aproape 860.000 de euro. Bunurile vizate la licitație sunt terenul fostului combinat de cauciuc sintetic oneștean, construcțiile care au mai rămas în picioare, mijloacele fixe, stocurile de materii prime și produse etc. Viitoarea licitație urmează după alte șase încercări de vânzare. De societatea Carom a fost interesat, la un moment dat, și Grupul Societățile Comerciale Române, patronat de Ștefan Vuza, care prin societatea Chimcomplex Borzești a efectuat un audit cu privire la bunurile pe care le mai are fostul combinat de cauciuc sintetic. Chimcomplex este singura uzină de pe Platforma Industrială Borzești care mai funcționează, rafinăria Rafo fiind în stare de conservare, iar Carom aproape în totalitate demolat. Carom a fost singurul producător de cauciuc sintetic din România, dar care fabrica și alte multe produse adiacente sau complementare. Combinatul a fost privatizat în iunie 2003, când fosta Autoritate pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a vândut 51% din acțiuni societății Tender din Timișoara, pentru 5,5 milioane de euro. Un an mai târziu, Tender a predat printr-un contract de novație combinatul companiei Balkan Petroleum, firmă controlată de Marian Iancu și care deținea și Rafo. În 2005, Balkan Petroleum a preluat efectiv 75% din Carom. Dar, în 2008 Carom a fost vândută companiei austriece Energy Bio Chemicals, pentru aproximativ 17,5 milioane de euro. Acum, însă, Carom se află în faliment – conform datelor de la ANAF. În anul 2016 nu mai figura cu nici un salariat, iar cifra de afaceri era zero. Organizatorul licitației a precizat că activul din Onești se vinde „liber de sarcini”, dar pe „lista rușinii” (lista datornicilor la bugetul consolidat al statului), publicată de Fisc, Carom figura (la 31 martie 2017) cu datorii numai la bugetul de stat de aproape 945 de milioane de lei, plus circa 36 de milioane de lei la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și la bugetul asigurărilor de sănătate. 6 SHARES Share Tweet

