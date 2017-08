Angajaţilor din sistemul penitenciar le-a ajuns cuţitul la os şi chiar dacă premierul a părut receptiv la problemele expuse de liderii de sindicat, care au participat la discuţii, nu sunt dispuşi să facă pasul înapoi şi merg mai departe cu acţiunile de protest. Asta se va întâmpla şi la Penitenciarul Bacău, unde salariaţii vor condiţii de lucru decente, mai mult personal, pentru a putea fi în siguranţă la serviciu, şi abia în ultimul rând salarii mai mari. „La nivelul Penitenciarului Bacău, condiţiile de muncă pentru angajaţi nu sunt dintre cele mai bune, ci chiar pe alocuri avem condiţii de nivel primitiv, în sensul că nu avem dotările necesare privind infrastructura pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii legale care să asigure şi siguranţa lucrătorului de penitenciar. Lipsesc mijloace de legătură, de imobilizare, care în cele mai multe cazuri datorită vechimii nu pot fi utilizate, tehnică IT învechită, nu sunt mijloace se protecţie, respectiv veste antiînjunghiere şi antiglonţ”, a explicat Florin Marius Sima, liderul Filialei din Penitenciarul Bacău a Sindicatului Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare. Toate aceste neajunsuri ar fi fost semnalate şefilor din sistem, însă din lipsă de bani unele probleme au fost rezolvate foarte târziu sau chiar deloc. O altă revendicare ar fi cea a personalului insuficient. De când s-a dat liber la pensionarea anticipată în condiţii avantajoase, peste 30 de angajaţi ai Penitenciarului Bacău, din sistemul operativ, adică de la pază, escortare şi supraveghere, au plecat din sistem, iar în locul lor s-au angajat doar 11 lucrători, pe care, însă, nu se pot baza deocamdată. „Aceştia nu pot fi folosiţi la misiunile operative, întrucât legislaţia existentă la acest moment nu ne permite acest lucru, ei putând fi folosiţi după un an de zile, timp în care fac diverse cursuri legislative sub îndrumare specializată. Numai în acest sistem operativ avem un deficit de personal extrem de mare, deficit pe care îl acoperim de foarte multe ori prin bunăvoinţa colegilor care vin din timpul liber, de acasă, pentru a participa la misiune operative din ce în ce mai multe şi mai complexe”, a mai spus Sima. O altă problemă ar fi şi cea a salarizării. Zilele trecute în ordonanţa care prevede majorări salariale pentru militari, poliţişti şi personalul contractual civil, funcţionarii cu statut special din penitenciare nu s-au regăsit, deşi, spun ei, fac parte tot din sistemul de apărare naţională. După această ultimă rundă de discuţii, ar fi primit totuşi o promisiune fermă că şi lefurile lor vor fi majorate, dar lista nemulţumirilor este mult mai lungă. 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.