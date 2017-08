După ce la începutul lunii august a fost prezentă timp de câteva zile la … Mediaș (în jud. Sibiu), Caravana Filmului Românesc a poposit pentru o săptămână și la Onești. Bucuria oneștenilor de a se (re)întâlni cu filmul românesc a fost cu atât mai mare pentru că este al cincilea an, consecutiv de când municipiul de pe Trotuș a fost înscris în „calendarul” Caravanei. În plus, aceasta a avut o surpriză și pentru micii spectatori, care timp de trei zile au putut urmări la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” unele dintre cele mai îndrăgite filme de animație („Uimitoarele aventuri ale mușchetarilor”, „Misiunea spațială Delta”, „Călătoriile lui Pin Pin”). Animația acestor filme a atras nu numai pe copii, ci și pe „cinefilii pătimași” deoarece ei s-au putut bucura de „vocile” unor mari actori ( Marcel Iureș, Mariana Mihuț, Alexandru Arșinel, Virgil și Valeria Ogășanu, dar și ale regretaților Dem Rădulescu și Anda Călugăreanu). Proiecțiile în aer liber, din Parcul Municipal Onești ( de pe platoul Sălii Polivalente „Nadia Comăneci”, în preajma căreia se află una din puținele „roți” impozante din fier, ce are o înălțime de peste 20 de metri), au cuprins prezentarea unor capodopere ale cinematografiei naționale. Astfel, în acest cadru feeric dominat de înălțimea dealului Perchiu și de curgerea molcomă a Trotușului, au rulat filmele „Rămășagul” (autorul scenariului și regiei fiind Ion Popescu Gopo), „În fiecare zi mi-e dor de tine” (cu Stela Popescu, Florin Piersic, Marin Moraru, Jean Constantin), „Faimosul Paparazzo”, în regia lui Nicolae Mărgineanu). Ca o mare surpriză pentru oneșteni a fost prezentarea a două filme („Cei care plătesc cu viața” și „Patima”) în prezența actorilor ce au interpretat roluri principale în acestea. Fiind în această conjuctură prezentă la Onești actrița Maia Morgenstern a fost copleșită de emoții și a rugat publicul „să lăsăm imaginile ca să vorbească”, iar Draga Olteanu Matei – „eroină” a filmului „Patima” alături de Gheorghe Cozorici și Emanoil Petruț -, a cucerit publicul prin mărturisirile făcute despre realizarea acestei pelicule. Odată cu „Caravana Filmului Românesc” la Onești a poposit și muzica ușoară, dar și poezia. La deschiderea acestei veritabile „săptămâni a filmului românesc” în municipiul de pe Trotuș s-a aflat îndrăgitul interpret de muzică ușoară Mihai Constantinescu (care a … atras pe scenă zeci de copii, fermecându-i cu cântecele copilăriei). Și în acest an la Onești a însoțit „caravana” actorul Dorel Vișan, ce a delectat publicul de la proiecțiile de film din Parcul Municipal (mai puțin numeros ca în alți ani), cu un recital liric din creația poeților Mihai Eminescu și Lucian Blaga. Primăria municipiului Onești a fost parteneră a acestei manifestări cinematografice care prinde tradiții din ce în ce mai viguroase pe meleagurile trotușene. 3 SHARES Share Tweet

