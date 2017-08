– aceasta promovează la nivel naţional o campanie de prevenire a violenţei în familie Asociaţia Necuvinte, în parteneriat cu Poliţia Română, derulează la nivel naţional o amplă campanie de prevenire a violenţei în familie, iar joi caravana a ajuns în Bacău. Evenimentul de prezentare a avut loc în Sala Mare a Consiliului Judeţean Bacău. S-au aşezat în jurul mesei reprezentanţi ai asociaţiei, ofiţeri de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău, conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, reprezentanţi ai bisericii şi ai altor instituţii implicate în prevenirea acestui fenomen sau în sprijinul victimelor violenţei în familie. „Campania «Aripi Frânte» nu a pornit din dorinţa de a deveni o campanie naţională. Noi am vrut să înţelegem care este extrema violenţei şi extrema violenţei este moartea unuia dintre cei doi parteneri, a agresorului sau a victimei. Am vrut să vorbim cu femei care n-au sicutat cu nimeni, nu au cerut ajutorul nimănui, din diverse motive, şi care au ajuns să-şi ucidă partenerul de viaţă. Am vorbit cu 17 femei din Penitenciarul Târgşor care, deşi au fost interviuri individuale, au spus cam acelaşi lucru”, a explicat Simona Voicescu, director executiv al Asociaţiei Necuvinte. Femeile ajunse în spatele gratiilor, după ce şi-au ucis partenerii agresivi, au povestit, în interviurile realizate în penitenciar şi prezentate în cadrul evenimentului, că au ajuns să ia o viaţă pentru că nu mai suportau bătăile sau, mai grav, nu mai suportau să-şi vadă şi copiii loviţi de acelaşi agresor. „L-am omorât pe fostul meu concubin. Bătăile au fost de la bun început, dar relaţia devenea tot mai rea, bătăile erau tot mai groaznice şi îi bătea şi pe copii. În seara aceea am intervenit pentru băiat să nu-l mai bată. N-am mai rezistat, când am văzut că a luat coada de mătură şi a dat în el fără să aleagă că este copil”, a mărturisit una dintre deţinute, care a stat într-o relaţie bazată pe violenţă timp de 17 ani, dar într-o zi a decis să pună capăt acestui calvar. Bătăile s-au oprit, însă ea este acum în închisoare. Campania vrea să tragă un semnal de alarmă şi să le informeze pe femeile care se regăsesc în aceste poveşti că nu trebuie să îndure o astfel de relaţie şi nici să-şi facă singure dreptate. Ele trebuie să ceară sprijin autorităţilor, să sune la Poliţie şi să nu considere, aşa cum fac majoritatea victimelor, că violenţa în familie trebuie să rămână în familie. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.