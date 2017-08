Accidentul rutier s-a petrecut duminică dimineaţa, în jurul orei 4.20, pe DN-2F, în afara localităţii Buhoci. Un tânăr de 21 de ani, din comuna Lipova, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Vaslui – Bacău, pe fondul consumului de alcool, spun poliţiştii, a pierdut control asupra volanului, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat pe un teren agricol. În urma evenimentului, el şi doi minori, ambii de 15 ani, un băiat şi o fată, pasageri în maşina sa, au fost răniţi şi transportaţi la spital. Băiatul de 15 ani a ajuns la unitatea medicală în comă şi a rămas internat sub supraveghere, în secţia de Chirurgie Pediatrică. Cel de la volan a fost testat de poliţişti cu etilotestul, rezultatul alcoolemiei fiind de 0,45 mg/l în aerul expirat. În urma verificărilor s-a stabilit că nici nu avea permis de conducere şi s-a întocmit dosar penal. 27 SHARES Share Tweet

