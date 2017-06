Social Bucurie în Mişcare Bacău 2017 de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În zilele de 3 și 4 iunie, toți locuitorii din Bacău sunt invitați la distracție în aer liber, jocuri, concursuri și multe premii, în Piața Tricolorului și în Parcul Cancicov. Asociația 11even aduce în orașul nostru, Bucurie în mişcare, platforma care integrează idei de jocuri și metode simple de mișcare. Timp de două zile, la Bacău, participanții își vor putea aminti de jocurile copilăriei și vor putea experimenta distracția în mijlocul naturii. Pe 3 iunie, începând cu ora 10:00, vă așteptăm să vizitați zonele amenajate special pentru voi în Piața Tricolorului: Caravana “Jocurile copilăriei: Țară țară vrem ostași!, Rațele și vânătorii, Sticluța cu otravă, Mațele încurcate, 123 la perete stai!, Elasticul, Baba oarbă, Țările, Lapte gros, Cal și călăreț; Zona cu activități creative și de îndemânare; Zona concursurilor și jocurilor sportive diverse: mini fotbal, streetball, volei, tenis de masă şi Zona cu jocuri și concursuri pentru copii și familie: badminton, tir cu arcul, fotbal target, ski pe asfalt, fun tenis, tenis cu piciorul şi slow biking. Copiii între 8 şi 12 ani vor putea juca fotbal în cadrul Cupei copiilor la mini-fotbal desfășurată în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, iar cei pasionați de baschet vor putea să-și încânte susținătorii în meciurile din cadrul Cupei copiilor la streetball. Pentru proba de slow biking, Pegas România asigură bicicletele de care avem nevoie.

Toți copiii și tinerii fascinați de kendama sunt așteptați să-și arate măiestria în competiția organizată special pentru cei pasionați de acest joc. Organizatorii mai pun la dispoziţie Zona cu jocuri de team-building pentru tineri,

în care imaginația, distracția și voia bună îi vor însoți pe participanți tot timpul zilei. La scena principală vor avea loc mai multe tipuri de demonstrații sportive: fitness, dansuri, kangoo jumps, zumba, cycling, role, trotinete, skate board. Participanții la eveniment vor avea ocazia să-și testeze creativitatea transformând deșeurile în jucării, în Zona Reciclăm și ne jucăm”. Decathlon pun la dispoziție mese ping pong, coșurile de basket, porți pentru meciurile de fotbal, saltele elastice, echipament pentru tir cu arcul, echipament pentru badminton și alte surprize..

Antrenorii de la WorldClass si Know Limits vor asigura înviorarea de dimineață și vor menține tonusul participanților, indiferent de vârstă.

Si nu uitați! Toată lumea să aibă ”în dotare” un tricou alb pentru că … la un moment dat toată lumea va dansa, va cânta și se va COLORA în cea mai mare explozie de culori pe care a cunoscut-o Bacăul vreodată. Duminică, 4 iunie, începând cu ora 10:00, ne vom muta în parcul Cancicov pentru Crosul Copiilor și pentru cei Căutătorii de comori.

Organizatorii, sponsorii şi partenerii au pregătit sute de premii și surprize: diplome, medalii, tricouri, bandane, șepci, rucsaci, săculeți, mingi de fotbal, baloane, brățări și pedometre.

În cadrul “Bucurie în Mișcare Bacău”, toți cei care au luat parte la provocarea “1 milion de secunde de mișcare” pot să primească una din cele 20.000 de brățări #IubescMișcarea, semn al implicării în cea mai importantă campanie de promovare a mișcării din țara noastră. „1 Milion de secunde de mișcare” este provocarea lansată în cadrul proiectului „Bucurie în Mișcare România”. Ne dorim implicarea a cât mai multor persoane din Arad care apreciază stilul de viață ce include mișcarea, în general.

Fiecare participant în provocarea ”1 Milion de secunde de mișcare” poate contribui la realizarea țintei finale, de 1 milion de secunde, postând pe platforma Facebook, cu ajutorul unei aplicații dedicate, un video scurt în care el, un prieten sau un membru al familiei face mișcare. Provocarea se încheie în 11 iunie 2017. Pașii detaliați și întregul regulament sunt prezentate pe pagina oficială Bucurie în Mișcare (www.bucurieinmiscare.ro) sau pe pagina oficială de Facebook (www.facebook.com/BucurieInMiscareRomania).

Organizatorul local pentru Bucurie în Mişcare Bacău 2017: Asociația "HAI SĂ FACEM" Partenerii locali Bucurie în Mişcare Bacău 2017: Bacău – Capitala Tineretului din România, Fundația de Sprijin Comunitar (FSC), Decathlon și Primăria Municipiului Bacău. Bucurie în Mişcare România este cea mai mare campanie de promovare a mișcării de masă din din ţara noastră. În perioada 12 mai – 4 iunie, Bucurie în Mişcare se desfăşoară în 16 oraşe din România şi este organizată de Asociaţia 11even www.11even.ro cu sprijinul: Kaufland România www.kaufland.ro

