Populația după domiciliu a județului Bacău, înregistrată de Direcția Județeană de Statistică (DJS) la 1 ianuarie 2017, a scăzut față de începutul anului 2016 și s-a constatat fenomenul de îmbătrânire. „La 1 ianuarie 2017 – spun statisticienii – se accentuează fenomenul de îmbătrânire demografică prin scăderea populaţiei tinere (0-14 ani) cu 1.317 de persoane, concomitent cu creşterea ponderii celei vârstnice (de 65 ani şi peste) de la 14,2 la 14,4% (plus 1.567 de persoane) şi scăderea populaţiei adulte (15-64 ani) cu 2.546 de persoane faţă de începutul anului 2016”. La 1 ianuarie 2017, populaţia după domiciliu în judeţul Bacău a fost de 745.393 de persoane. Populaţia feminină reprezenta 50,5% (376.665 de persoane) din totalul populaţiei, fiind majoritară în judeţ. În mediul rural locuiesc 393.839 de persoane, reprezentând peste jumătate din populaţie, respectiv 52,8%. Precizările DJS au fost făcut cu prilejul zilei „Ziua Mondială a Populaţiei”, marcată în fiecare an pe 11 iulie, din 1987 când a fost declarată oficial de Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru că pe 11 iulie 1987 populaţia lumii a atins pragul de cinci miliarde de locuitori. 38 SHARES Share Tweet

