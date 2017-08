Curtea de Apel Bacău a admis cererea Ministerului Justiţiei din Norvegia privind recunoaşterea hotărârii judecătoreşti, pronunţate de Tribunalul Municipal de Primă Instanţă din Stavanger – Norvegia, prin care s-a dispus condamnarea unui băcăuan acuzat de tentativă de viol. B.V., în vârstă de 21 de ani, va trebui să execute 4 ani de închisoare, sentinţa fiind definitivă din februarie 2017. Instanţa a dispus transferarea tânărului în România pentru continuarea pedepsei. Inculpatul a refuzat să execute restul de pedeapsă într-un penitenciar din România, însă acordul său nu era necesar, în condiţiile în care prin hotărârea de condamnare s-a dispus şi expulzarea, precum şi interdicţia de a mai intra pe teritoriul Norvegiei. Bărbatul a fost arestat, în 2013, pe teritoriul Marii Britanii, ulterior fiind extrădat în Norvegia, iar pedeapsa urmează a fi considerată ca executată în februarie 2020. 17 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.