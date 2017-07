Cultura Avancronica muzicală: Duo italo-german de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Al doilea recital din cadrul Stagiunii muzicale estivale este pentru pian la patru mâini, iar protagoniștii sunt muzicieni apreciați internațional. Pianiști cu recunoscută activitate concertistică și pedagogi. Nu i-am ascultat împreună, dar astăzi vor evolua la Tescani, la ora 17,30 și sâmbătă la Sala Ateneu, de la ora 18,30. Este vorba de Luciano Lanfranchi din Italia și Dietmar Gräf, din Germania. De 35 de ani, Luciano Lanfranchi este director artistic al Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso. Bursier la Accademia Chigiana, a fost discipol al lui Wilhelm Kempff. A cântat în prestigioase săli din Italia și străinătate: la Mantova, Torino, Beirut, Moscova, München etc. Dietmar Gräf este organizatorul și directorul artistic al Kneipp Musik Festival din Bad Wörishofen. Originar din Marienbad, Republica Cehă, a studiat muzică sacră, pian, dirijat orchestră și pedagogie muzicală. Dirijează, a compus peste 500 de lucrări și a susținut peste 2000 de concerte și recitaluri de pian și orgă. A fost invitat de trei ori ca dirijor și organist la San Pietro, și a primit o medalie de aur de la Papa Benedetto XVI. Ei vor interpreta lucrări concepute special pentru duo la patru mâini: Sonata în Re Major, op. 6 de L.v. Beethoven, Sonata în Re Major, KV 381 de W.A. Mozart, Patru Poloneze, op. 75 de Fr. Schubert, celebrele Valsuri op.39 create de Johannes Brahms în anul 1865 și Dansuri slave, op. 72 din creația lui A. Dvořák. Ozana Kalmuski Zarea 3 SHARES Share Tweet

