Soprana Anda Louise Bogza din Piatra Neamț este prim solistã în Praga.

Cu Tosca de G. Puccini, cu Aida sau Trubadurul lui G. Verdi a cucerit publicul vienez, pe cel berlinez, fiind aplaudatã la Leipzig, Tel Aviv, Tokyio. La celebrul Festival Maggio Musicale Fiorentino și la Opera de Stat din München, cîntã sub bagheta lui Zubin Mehta. Este prezentã și aplaudatã pe scene din Europa, Asia, America.



Formatã la Liceul „George Enescu” din București și Academia de Muzică din Praga (studii de pian, clavecin ºi canto), artista a debutat la Opera de Stat și Teatrul Național din Praga, unde este distribuitã în numeroase roluri.



Dana Nigrim a confirmat o carieră de prim calibru ca pianist, așa cum îi prezicea Gilles Manny, îndrumãtorul sãu de doctorat de la Facultatea de Muzicã a Universității din Montreal. Acesta aprecia că posedă charisma și abilitatea de a da viață operelor muzicale pe care le interpretează.

Un repertoriu vast, acumulat în ani, este pus în valoare în recitaluri sau concerte solistice în țară, alături de renumiți dirijori.



Cele două protagoniste vor interpreta: Wesendock Lieder de Richard Wagner, Melodii de Johannes Brahms, șapte cântece pe versuri de Clement Marot de George Enescu, Melodii ebraice de Maurice Ravel, Șapte cântece populare de Manuel de Falla, Trei cântece pe teme folclorice de Tiberiu Brediceanu. Între aceste lucrări consacrate ale literaturii de gen, pianista Dana Nigrim ne va delecta cu Preludiul din Suita în stil vechi de George Enescu, Legenda din Suita spaniolă de I. Albeniz și op.118 nr.2 de Brahms. Vã așteptăm, în stagiunea estivală, la un recital cu splendide bijuterii muzicale. OZANA KALMUSKI ZAREA

